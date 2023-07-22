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Румунський порт може відправити більше українського зерна

22 липня 2023, 18:58
Румунський порт може відправити більше українського зерна
Порт Констанца Фото: Google
Румунський порт Констанца может стати основним альтернативним маршрут для України для зерна після того, як росія вийшла з "зернової угоди".

Він має потужності для обробки додаткових вантажів до середини серпня.

Про це пише Reuters.

"Ще до зриву росією "зернової угоди", Констанца стала найбільшим альтернативним транспортним маршрутом. З початку війни на неї припало близько третини українського зернового експорту" - пише видання. 

Транзитний тиск зросте на Констанцу, яка займається експортом зернових із Румунії і її сусідів: Угорщина та Сербії, які не мають виходу до моря.

В адміністрації порту Констанца заявили, що за перші 6 місяців цього року компанія перевантажила 15,25 млн тонн зерна, а це на 24,5% більше, ніж того року.

7,5 млн тонн із загального обсягу склало українське зерно. Для порівняння, за весь минулий рік румунські портові оператори перевантажили 8,6 млн тонн українського збіжжя.

Менеджер портового оператора Comvex та президент Бізнес-асоціації порту Констанца Віорел Панайт заявив, що запізнілі жнива у Румунії і небажання деяких місцевих фермерів продавати свій урожай за низькими цінами означає, що потужності для українського зерна будуть доступні до середини серпня.

"Жнива в Румунії починаються трохи пізніше, ніж в Україні, що породжує паузу. І деякі румунські фермери все ще тримають свій урожай, тому продажі зараз стагнують. Це створює наявність логістичного потенціалу, від якого Україна може отримати вигоду", – сказав Панайт.

Раніше Україна заявила, що постачатиме зерно іншим країнам, попри вихід рф із "зернової угоди".

Румуніяпортзернова угодаКонстанца

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