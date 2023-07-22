Україна постачатиме зерно іншим країнам, попри вихід рф із "зернової угоди"

Україна продовжить постачати зерно країнам світу попри вихід росії із "зернової угоди", заручившись політичною згодою країн-партнерів.

Про це пише Управління стратегічних комунікацій Апарату Головнокомандувача Збройних сил України на Facebook-сторінці.

Навіть попри вихід росії з угоди про експорт зерна з портів Одеси, Україна, заручившись політичною згодою країн-партнерів і довірою страховиків, готова торувати свій економічний шлях.

"До російського вторгнення Україна була п’ятим за масштабом експортером зерна у світі. Терористичні дії росії, блокування нею українських портів, призвели до глобального зростання цін на зернові" - йдеться в дописі.

росія довгий час використовувала блокаду морського експорту як інструмент тиску на Україну та Захід. Однак з підписанням "зернової угоди" між ООН, Україною, росією та Туреччиною у Кремля стало менше можливостей для шантажу глобальним голодом, написано в пості.

"Для загального нагляду та координації у Стамбулі було створено Спільний координаційний центр (СКЦ) під егідою ООН. Протягом року зернова ініціатива дозволила перевезти понад 33 млн тонн зернових, що врятувало багато країн від голоду. Разом з тим, угода принесла до бюджету України понад 20 млрд доларів, що суттєво зміцнило українську економіку", – написали в СтратКомі.

Проте через рік росія виходить із "зернової угоди".

"Ми продовжимо допомагати іншим країнам світу, адже лише у спільній боротьбі та взаємній підтримці здобудемо Перемогу", – розказали в СтратКом ЗСУ.