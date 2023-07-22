Матеріали:
Теми:

Україна постачатиме зерно іншим країнам, попри вихід рф із "зернової угоди"

22 липня 2023, 16:16
Україна постачатиме зерно іншим країнам, попри вихід рф із
Україна продовжить постачати зерно країнам світу попри вихід росії із "зернової угоди", заручившись політичною згодою країн-партнерів.

Про це пише Управління стратегічних комунікацій Апарату Головнокомандувача Збройних сил України на Facebook-сторінці.

Навіть попри вихід росії з угоди про експорт зерна з портів Одеси, Україна, заручившись політичною згодою країн-партнерів і довірою страховиків, готова торувати свій економічний шлях. 

"До російського вторгнення Україна була п’ятим за масштабом експортером зерна у світі. Терористичні дії росії, блокування нею українських портів, призвели до глобального зростання цін на зернові" - йдеться в дописі. 

росія довгий час використовувала блокаду морського експорту як інструмент тиску на Україну та Захід. Однак з підписанням "зернової угоди" між ООН, Україною, росією та Туреччиною у Кремля стало менше можливостей для шантажу глобальним голодом, написано в пості. 

"Для загального нагляду та координації у Стамбулі було створено Спільний координаційний центр (СКЦ) під егідою ООН. Протягом року зернова ініціатива дозволила перевезти понад 33 млн тонн зернових, що врятувало багато країн від голоду. Разом з тим, угода принесла до бюджету України понад 20 млрд доларів, що суттєво зміцнило українську економіку", – написали в СтратКомі.

Проте через рік росія виходить із "зернової угоди".

"Ми продовжимо допомагати іншим країнам світу, адже лише у спільній боротьбі та взаємній підтримці здобудемо Перемогу", – розказали в СтратКом ЗСУ.

Нагадаємо, що минулого тижня росія відмовилась від "зернової угоди".
РосіяУкраїназернова угода

Останні матеріали

Притча про F-16 для України. Контрнаступ просувається повільно через зволікання США із допомогою Україні – Wall Street Journal
Політика
Притча про F-16 для України. Контрнаступ просувається повільно через зволікання США із допомогою Україні – Wall Street Journal
Переклад iPress – 21 липня 2023, 16:15
Хроніки лайнорашаТВ. Як американський письменник на 5 днів занурився у путінську пропаганду – The Atlantic
LifeStyle
Хроніки лайнорашаТВ. Як американський письменник на 5 днів занурився у путінську пропаганду – The Atlantic
Переклад iPress – 21 липня 2023, 13:44
Війна – це постійний терор і хаос. Моніторинг війни – для початківців, дубль ІІ, частина ІІІ – Том Купер
Cуспільство
Війна – це постійний терор і хаос. Моніторинг війни – для початківців, дубль ІІ, частина ІІІ – Том Купер
Переклад iPress – 21 липня 2023, 06:47
ВМС США і НАТО відмовилися від пропозиції України захищати зерно у водах НАТО. Тепер росія може погрожувати Фінляндії? – профільне видання gCaptain
Політика
ВМС США і НАТО відмовилися від пропозиції України захищати зерно у водах НАТО. Тепер росія може погрожувати Фінляндії? – профільне видання gCaptain
Переклад iPress – 20 липня 2023, 16:54
США мають допомогти Україні виграти війну без зайвих перешкод. Адже не все знаходиться під їхнім контролем – Філліпс О'Брайен
Політика
США мають допомогти Україні виграти війну без зайвих перешкод. Адже не все знаходиться під їхнім контролем – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 20 липня 2023, 12:49
Війна – це постійний терор і хаос. Моніторинг війни для початківців, дубль ІІ – Том Купер
Технології
Війна – це постійний терор і хаос. Моніторинг війни для початківців, дубль ІІ – Том Купер
Переклад iPress – 20 липня 2023, 00:03
Жодного співчуття бізнесу, чиї російські активи привласнив путін. Ціна, яку заплатили, аби лишатися в ліжку з тираном – The Telegraph
Політика
Жодного співчуття бізнесу, чиї російські активи привласнив путін. Ціна, яку заплатили, аби лишатися в ліжку з тираном – The Telegraph
Переклад iPress – 19 липня 2023, 15:03
У Вільнюсі НАТО здобуло дві перемоги і одну велику поразку. Поразка – у відтермінуванні членства України в Альянсі – Корі Шейк
Політика
У Вільнюсі НАТО здобуло дві перемоги і одну велику поразку. Поразка – у відтермінуванні членства України в Альянсі – Корі Шейк
Переклад iPress – 19 липня 2023, 12:19
Більше публікацій

© 2023 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється