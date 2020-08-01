Президент МАУ: Літак, що впав в Ірані, був справний

Авіакомпанія «Міжнародні авіалінії України» (МАУ) заявила про справність літака Boeing 737-800, що впав уранці 8 січня в Тегерані.

Про це заявив президент авіакомпанії Євген Дихне, передає "Громадське".

«Повітряне судно було справне», — сказав він.

За його словами, 6 січня 2020 року проводилось останнім планове технічне обслуговування літака перед вильотом.

«Ми гарантуємо справність наших літаків і високу кваліфікацію наших екіпажів», — підкреслив він.

В авіакомпанії також підкреслили, що проведуть розслідування катастрофи з залученням представників компанії-виробника літака Boeing, а також за участю Національного бюро розслідування авіаінцидентів з цивільними повітряними суднами в Україні.

«Це був один з найкращих наших літаків, з чудовим екіпажем. 9 членів екіпажу. Ухвалене рішення відмінити польоти в Іран на невизначений термін. Створюється спеціальним органом розслідування, комісія для роботи на місці. Авіакомпанія також візьме участь у її роботі», — зазначив Дихне.

Нагадаємо, що Літак Boeing-737 Міжнародних авіаліній України розбився після вильоту з міжнародного аеропорту Імам Хомейні, що на околицях Тегерана.