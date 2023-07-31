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ПОЛІТИКА

Президент Мексики закликає припинити "ірраціональну" війну в Україні

31 липня 2023, 19:52
Президент Мексики закликає припинити
Андрес Мануель Лопес Обрадор. Фото: AFP
Обрадор заявив, що Мексика візьме участь у переговорах щодо України, тільки в тому разі, якщо на них будуть присутні обидві сторони.

Президент Мексики Андрес Мануель Лопес Обрадор закликав до припинення "ірраціональної" війни в Україні та закликав до того, щоб на саміті в Саудівській Аравії були присутні представники як України, так і росії.

Про це повідомляє Reuters.

Обрадор заявив, що Мексика візьме участь у переговорах щодо України, тільки в тому разі, якщо на них будуть присутні обидві сторони.

"Якщо і Україна, і росія погодяться шукати рішення для досягнення миру, ми візьмемо участь. Ми не хочемо, щоб російсько-українська війна тривала, це дуже ірраціонально", - заявив Обрадор, зазначивши, що конфлікт призвів до масових людських жертв.

"Єдине, що від нього виграє, - це військова промисловість", - наголосив президент Мексики. 

Напередодні стало відомо, що у Саудівській Аравії відбудеться саміт у світі в Україні. Як зазначалося, на саміт не запрошували рф. За даними видання, проведення саміту заплановано на 5 та 6 серпня.

Учора проведення такої зустрічі підтвердили в Чехії. Представник Міністерства закордонних справ Чехії Деніел Дрейк розповів, що його країна візьме участь у цьому саміті.

Окрім цього, очікується, що участь у заході візьмуть країни Заходу, а також країни, що розвиваються, включаючи Індію та Бразилію.

Мексикавійна в Україні

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