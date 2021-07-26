Президент Мексики запропонував створити в Америці аналог Євросоюзу

Лопес Обрадор закликав створити міждержавне об'єднання, подібне до ЄС, але "прив'язане до нашої історії, нашої реальності та нашої ідентичності

Президент Мексики Андрес Мануель Лопес Обрадор заявив про необхідність для країн Латинської Америки створити міждержавне об'єднання за прикладом Євроспільноти (ЄС).

Про це повідомляє агенція Xinhua.

Президент Мексики сьогодні закликав до "нового співіснування" усіх країн Америки, заявивши, що модель їхнього співіснування, запроваджена понад два століття тому, "вичерпала себе й у неї немає майбутнього".

Лопес Обрадор закликав створити міждержавне об'єднання, подібне до ЄС, але "прив'язане до нашої історії, нашої реальності та нашої ідентичності".

Президент Мексики висловив свої пропозиції, виступаючи з нагоди 238-ї річниці від дня народження Симона Болівара та під час 21-ї зустрічі міністрів закордонних справ Співтовариства держав Латинської Америки та Карибського басейну (CELAC).

У своєму виступі Обрадор закликав майбутню організацію американських держав стати справді автономним органом, "посередником у вирішенні суперечок та у питаннях прав людини і демократії".