ПОЛІТИКА НОВИНИПрезидент Мексики Андрес Мануель Лопес Обрадор заявив про необхідність для країн Латинської Америки створити міждержавне об'єднання за прикладом Євроспільноти (ЄС).Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Президент Мексики запропонував створити в Америці аналог Євросоюзу
Лопес Обрадор закликав створити міждержавне об'єднання, подібне до ЄС, але "прив'язане до нашої історії, нашої реальності та нашої ідентичності
Фото: xinhuanet
Про це повідомляє агенція Xinhua.
Президент Мексики сьогодні закликав до "нового співіснування" усіх країн Америки, заявивши, що модель їхнього співіснування, запроваджена понад два століття тому, "вичерпала себе й у неї немає майбутнього".
Лопес Обрадор закликав створити міждержавне об'єднання, подібне до ЄС, але "прив'язане до нашої історії, нашої реальності та нашої ідентичності".
Президент Мексики висловив свої пропозиції, виступаючи з нагоди 238-ї річниці від дня народження Симона Болівара та під час 21-ї зустрічі міністрів закордонних справ Співтовариства держав Латинської Америки та Карибського басейну (CELAC).
У своєму виступі Обрадор закликав майбутню організацію американських держав стати справді автономним органом, "посередником у вирішенні суперечок та у питаннях прав людини і демократії".
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26 07 2021 11:46 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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