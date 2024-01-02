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Президентка Молдови засудила черговий масований ракетний удар росії по Україні

02 січня 2024, 12:33
Президентка Молдови засудила черговий масований ракетний удар росії по Україні
Фото: з вільних джерел
Вона заявила про необхідність ще більшої міжнародної підтримки України.

Президентка Молдови Мая Санду після масованої ракетної атаки рф заявила про необхідність ще більшої міжнародної підтримки України.

Про це вона написала на своїй сторінці у Twitter.

"З початком 2024 року жорстокі атаки росії на українські міста тривають, спричиняючи смерть і руйнування.Молдова рішуче засуджує цю агресію і твердо стоїть на боці України. Безперервна міжнародна підтримка має вирішальне значення для українців у захисті свого суверенітету та народу", — йдеться у її дописі.

Як відомо, сьогодні, 2 січня, війська рф фактично повторили атаку 29 грудня як по типах ракет, так і по кількості засобів повітряного нападу. У Києві ліквідовують наслідки масованого ракетного удару рф.

Сандувійна в Україніросія окупантиракетні атаки

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