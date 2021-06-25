НОВИНИВолодимир Зеленський назвав Раду національної безпеки й оборони одним із видів своєї зброї для проведення змін в Україні.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Президент назвав РНБО своєю зброєю для змін у країні
Ми прийшли змінювати країну, то давайте її змінювати. Тому все, що в мене є під рукою, – вся влада, вся моя зброя, і РНБО – один із цих видів зброї. І я її застосовую
Фото: president.gov.ua
Про це Зеленський заявив в ефірі програми "VIP з Наталією Мосейчук" на каналі "1+1", повідомляє Укрінформ.
За словами глави держави, події в Україні часом вимагають швидкої реакції, і рішення РНБО стали інструментом такого реагування.
"Ми прийшли змінювати країну, то давайте її змінювати. Тому все, що в мене є під рукою, – вся влада, вся моя зброя, і РНБО – один із цих видів зброї. І я її застосовую", – зазначив Зеленський.
Водночас він висловив думку, що хоча в Україні де-юре парламентсько-президентська форма правління, але де-факто - президентсько-парламентська.
Таку позицію глава держави пояснив тим, що українці, обираючи Президента, хочуть, аби він "ніс відповідальність за все".
Як повідомляв Укрінформ, попереднє засідання РНБО відбулося 18 червня. Серед прийнятих на ньому рішень - запровадження санкцій проти низки фізичних та юридичних осіб, зокрема Дмитра Фірташа й Павла Фукса.
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