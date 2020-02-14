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РНБО залучить американців та ізраїльтян для боротьби з кіберзагрозами

"У разі виявлення загрози ми розуміємо, що вона може зачепити не одну окремо взяту країну"
Відзначається, що Національний координаційний центр кібербезпеки РНБО на постійній основі співпрацюватиме з американськими компаніями-виробниками технологій та обладнання для кібербезпеки та захисту: Cisco, Fortinet, IBM, MicroFocus, Microsoft та ізраїльською компанією Radware.
РНБО залучить американців та ізраїльтян для боротьби з кіберзагрозами Фото: з вільних джерел

Апарат Ради національної безпеки та оброни України співпрацюватиме з найбільшими приватними американськими та ізраїльськими компаніями у протидії кіберзагрозам, повідомляє "Економічна правда".

Джерело: сайт РНБО з посиланням на секретаря Радбезу Олексія Данілова

Дослівно: "Кібербезпека не є проблемою кожної окремої держави. У разі виявлення загрози ми розуміємо, що вона може зачепити не одну окремо взяту країну.

Спільними зусиллями боротися з такими загрозами набагато ефективніше. Тому нині нам необхідно налагодити механізм співпраці у питанні захисту від кіберзагроз".

Деталі: Відзначається, що Національний координаційний центр кібербезпеки РНБО на постійній основі співпрацюватиме з американськими компаніями-виробниками технологій та обладнання для кібербезпеки та захисту: Cisco, Fortinet, IBM, MicroFocus, Microsoft та ізраїльською компанією Radware.

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14 02 2020 14:14
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