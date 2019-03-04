Президент не буде дебатувати на стадіоні
"Тому ми говоримо про ці дебати... Президент Порошенко - європеєць і він на стадіоні не буде зустрічатись, він буде зустрічатись в телестудії, де мають нормально, професійно відбутись дебати... а на стадіон до нього (Зеленського, - ред.) може прийти Павелко (президент Федерації футболу України, - ред.) і зіграти у футбол", - сказала Іонова, інформує Громадське.
Нагадаємо, раніше кандидат у президенти Володимир Зеленський покликав Петра Порошенка на дебати перед другим туром президентських виборів і дав йому 24 години на рішення.
Зеленський наголосив, що дебати мають відбутися на стадіоні "Олімпійський", у присутності усіх охочих журналістів і каналів.
На Facebook-сторінці ЗеКоманди також почали вести зворотний відлік з моменту оприлюднення заяви Зеленського.
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