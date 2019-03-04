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Президент не буде дебатувати на стадіоні

У БПП відповіли на заклик Зеленського
Народна депутатка від партії "Блок Петра Порошенка" Марія Іонова заявила, що президент Петро Порошенко не буде влаштовувати дебати з іншим кандидатом у президенти Володимиром Зеленським на стадіоні у Києві.
Президент не буде дебатувати на стадіоні Фото: president.gov.ua

"Тому ми говоримо про ці дебати... Президент Порошенко - європеєць і він на стадіоні не буде зустрічатись, він буде зустрічатись в телестудії, де мають нормально, професійно відбутись дебати... а на стадіон до нього (Зеленського, - ред.) може прийти Павелко (президент Федерації футболу України, - ред.) і зіграти у футбол", - сказала Іонова, інформує Громадське.

Нагадаємо, раніше кандидат у президенти Володимир Зеленський покликав Петра Порошенка на дебати перед другим туром президентських виборів і дав йому 24 години на рішення.

Зеленський наголосив, що дебати мають відбутися на стадіоні "Олімпійський", у присутності усіх охочих журналістів і каналів.

На Facebook-сторінці ЗеКоманди також почали вести зворотний відлік з моменту оприлюднення заяви Зеленського.

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03 04 2019 20:32
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