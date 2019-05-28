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Зеленський внесе у Раду законопроект про незаконне збагачення

Президент України Володимир Зеленський найближчим часом внесе на розгляд Верховної Ради законопроект про кримінальну відповідальність за незаконне збагачення
За словами секретаря Ради нацбезпеки та оборони Данилюка, законопроект має бути остаточно погоджений із міжнародними партнерами.
Зеленський внесе у Раду законопроект про незаконне збагачення Фото: president.gov.ua

"Перше і головне на цьому етапі - це ухвалення закону, який поверне кримінальну відповідальність за незаконне збагачення... Президент Зеленський найближчим часом подасть цей законопроект до Верховної Ради. Саме його команда розробила такий проект", - сказав ноовопризначений секретар Ради національної безпеки і оборони Олександр Данилюк, йдеться в "Укрінформ".

"Сподіваюся, сьогодні його буде остаточно узгоджено з нашими міжнародними партнерами і подано до ВР для ухвалення відповідних рішень", - додав секретар Ради нацбезпеки та оборони.

Він упевнений, що тоді ніщо не заважатиме народним депутатам підтримати цей проект закону.

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28 05 2019 19:23
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