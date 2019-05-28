Зеленський внесе у Раду законопроект про незаконне збагачення
"Перше і головне на цьому етапі - це ухвалення закону, який поверне кримінальну відповідальність за незаконне збагачення... Президент Зеленський найближчим часом подасть цей законопроект до Верховної Ради. Саме його команда розробила такий проект", - сказав ноовопризначений секретар Ради національної безпеки і оборони Олександр Данилюк, йдеться в "Укрінформ".
"Сподіваюся, сьогодні його буде остаточно узгоджено з нашими міжнародними партнерами і подано до ВР для ухвалення відповідних рішень", - додав секретар Ради нацбезпеки та оборони.
Він упевнений, що тоді ніщо не заважатиме народним депутатам підтримати цей проект закону.
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