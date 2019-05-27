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Зеленський подасть до ВР законопроект, який передбачає відповідальність за кнопкодавство і прогули

Президент України Володимир Зеленський планує подати до Верховної Ради законопроект щодо відповідальності за кнопкодавство і прогули
За його словами, мета президентської команди полягає у тому, щоб привести європейські норми та стандарти парламентаризму до України.
Зеленський подасть до ВР законопроект, який передбачає відповідальність за кнопкодавство і прогули Фото: president.gov.ua

"Питання відповідальності за кнопкодавство не прописане. До речі, один із законопроектів, який ми будемо вносити, – щодо питання відповідальності за кнопкодавство, за депутатські прогули, відповідальності, коли депутат голосує і має конфлікт інтересів із законопроектом, за який він голосує", - сказав представник Президента у Верховній Раді Руслан Стефанчук під час брифінгу у парламенті, йдеться в "Укрінформу".

"Якщо цього не буде, ми й далі будемо жити на підставі якихось домовленостей, незрозумілих і підкилимних. Ми цього не хочемо і ми будемо сповідувати абсолютно інший підхід до формування політики", - додав Стефанчук.

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27 05 2019 14:24
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