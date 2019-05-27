ПОЛІТИКА НОВИНИЗа його словами, мета президентської команди полягає у тому, щоб привести європейські норми та стандарти парламентаризму до України.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Зеленський подасть до ВР законопроект, який передбачає відповідальність за кнопкодавство і прогули
Президент України Володимир Зеленський планує подати до Верховної Ради законопроект щодо відповідальності за кнопкодавство і прогули
Фото: president.gov.ua
"Питання відповідальності за кнопкодавство не прописане. До речі, один із законопроектів, який ми будемо вносити, – щодо питання відповідальності за кнопкодавство, за депутатські прогули, відповідальності, коли депутат голосує і має конфлікт інтересів із законопроектом, за який він голосує", - сказав представник Президента у Верховній Раді Руслан Стефанчук під час брифінгу у парламенті, йдеться в "Укрінформу".
"Якщо цього не буде, ми й далі будемо жити на підставі якихось домовленостей, незрозумілих і підкилимних. Ми цього не хочемо і ми будемо сповідувати абсолютно інший підхід до формування політики", - додав Стефанчук.
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