Зеленський звернувся з закликом до нардепів

За його словами, депутати не повинні перетворювати український парламент на майданчик для виборчих кампаній старих партій

Президент Володимир Зеленський закликав народних депутатів наступні два місяці не використовувати трибуну Верховної Ради для особистого піару, а голосувати за реформаторські законопроекти.

"Попри те, що ваша діяльність майже остаточно знищила легітимність Верховної Ради, у вас є шанс хоч трохи відновити довіру суспільства до представницької демократії", - написав він у Facebook.

"Для цього потрібно лише почати нарешті голосувати за реформаторські законопроекти, які були розроблені українськими та західними фахівцями. Вони роками залишаються без розгляду, хоч на них чекають громадяни та країна", - додав президент.

При цьому Зеленський зазначив, що також не варто їх псувати своїми "традиційними корупційними витівками".

Він також висловив впевненість, що Центральна виборча комісія виконає свої функціональні обов’язки з організації виборчого процесу.

Нагадаємо, що указ президента Володимира Зеленського про розпуск Верховної Ради та дату призначення виборів до парламенту на 21 липня 2019 року опублікували в "Урядовому кур'єрі".