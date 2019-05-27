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Зеленський звернувся з закликом до нардепів

За його словами, депутати не повинні перетворювати український парламент на майданчик для виборчих кампаній старих партій
Президент Володимир Зеленський закликав народних депутатів наступні два місяці не використовувати трибуну Верховної Ради для особистого піару, а голосувати за реформаторські законопроекти.
Зеленський звернувся з закликом до нардепів Фото з вільних джерел

"Попри те, що ваша діяльність майже остаточно знищила легітимність Верховної Ради, у вас є шанс хоч трохи відновити довіру суспільства до представницької демократії", - написав він у Facebook.

"Для цього потрібно лише почати нарешті голосувати за реформаторські законопроекти, які були розроблені українськими та західними фахівцями. Вони роками залишаються без розгляду, хоч на них чекають громадяни та країна", - додав президент.

При цьому Зеленський зазначив, що також не варто їх псувати своїми "традиційними корупційними витівками".

Він також висловив впевненість, що Центральна виборча комісія виконає свої функціональні обов’язки з організації виборчого процесу.

Нагадаємо, що указ президента Володимира Зеленського про розпуск Верховної Ради та дату призначення виборів до парламенту на 21 липня 2019 року опублікували в "Урядовому кур'єрі".

Верховна Рада не проголосувала за законопроект президента Володимира Зеленського про зниження прохідного бар'єру до Верховної Ради з 5% до 3% і скасування мажоритарної системи, а указ про розпуск Ради оскаржили у Верховному суді.

Додамо, що 24 травня в Україні розпочинається виборчий процес дострокових виборів до Верховної Ради.

Раніше голова Центральної виборчої комісії Тетяна Сліпачук заявила, що за чинною процедурою системи закупівель ЦВК не встигне роздрукувати бюлетені та підготувати виборчий процес.

Партія "Слуга народу" має найбільшу підтримку серед громадян на парламентських виборах, на другому місці - "Опозиційна платформа – За життя".

 

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27 05 2019 10:48
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