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Президент Німеччини відвідає Україну для участі у заходах, присвячених трагедії Бабиного Яру

Більш детальна інформація про програму візиту буде опублікована пізніше
Президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр відвідає Україну 6 жовтня.
Президент Німеччини відвідає Україну для участі у заходах, присвячених трагедії Бабиного Яру Франк-Вальтер Штайнмайєр. Фото: DPA

Про це повідомила його канцелярія, пише "Європейська правда".

"Федеральний президент Франк-Вальтер Штайнмаєр і Ельке Бюденбендер вирушать до України 6 жовтня на запрошення Президента України Володимира Зеленського", - сказано у повідомленні. 

Вони візьмуть участь в заході, присвяченому 80-річчю масових вбивств в Бабиному Яру.

Більш детальна інформація про програму візиту буде опублікована пізніше.

6 жовтня 2021 року до 80-тих роковин трагедії Бабиного Яру в Києві проведуть жалобні заходи, які, зокрема, планує відвідати президент Ізраїлю Іцхак Герцоґ. 

Зеленський зустрічався зі Штайнмаєром у липні цього року під час візиту до Берліна. Президенти обговорили мирне врегулювання на Донбасі, прагнення України вступити в ЄС і НАТО та забезпечення вакцинами. 

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20 09 2021 17:09
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