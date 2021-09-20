Президент Німеччини відвідає Україну для участі у заходах, присвячених трагедії Бабиного Яру
Про це повідомила його канцелярія, пише "Європейська правда".
"Федеральний президент Франк-Вальтер Штайнмаєр і Ельке Бюденбендер вирушать до України 6 жовтня на запрошення Президента України Володимира Зеленського", - сказано у повідомленні.
Вони візьмуть участь в заході, присвяченому 80-річчю масових вбивств в Бабиному Яру.
Більш детальна інформація про програму візиту буде опублікована пізніше.
6 жовтня 2021 року до 80-тих роковин трагедії Бабиного Яру в Києві проведуть жалобні заходи, які, зокрема, планує відвідати президент Ізраїлю Іцхак Герцоґ.
Зеленський зустрічався зі Штайнмаєром у липні цього року під час візиту до Берліна. Президенти обговорили мирне врегулювання на Донбасі, прагнення України вступити в ЄС і НАТО та забезпечення вакцинами.
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