Президент ПА ОБСЄ - проти російських спостерігачів на виборах в Україні

"Думаю, я пояснив свою позицію: так, є право подати заявку в цю місію, але ми маємо брати до уваги існуючу реальність в Україні"

Направлення Росією своїх спостерігачів до місії ПА ОБСЄ з моніторингу за президентськими виборами в Україні є недоцільним з огляду на існуючі реалії.

Про це заявив президент Парламентської асамблеї ОБСЄ Георгій Церетелі, повідомляє "Укрінформ".

"Я думаю, що це недоцільно робити за нинішніх умов, оскільки це може нести непередбачувані ризики, це питання безпеки і це може бути також провокативним", - заявив Церетелі, коментуючи можливість направлення Росією своїх спостерігачів в місію ПА ОБСЄ з моніторингу за президентськими виборами в Україні.

Церетелі зазначив, що питання можливої участі російських спостерігачів у складі місії ПА ОБСЄ обговорювалося на постійному комітеті ПА, "а також під час двосторонніх зустрічей з обома делегаціями".

За його словами, звичайно країни-учасниці ОБСЄ мають право подавати заявки на реєстрацію щодо участі у місії для моніторингу виборів в одній з країн, однак "у випадку України зараз інша ситуація". Президент ПА ОБСЄ вказав на те, що в Україні триває реальний конфлікт, щодня фіксуються чисельні порушення, "нещодавно було збиття БПЛА Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ".

"Це - не проста ситуація, ніхто не скаже, що це звичайна ситуація. І я думаю, що на цьому тлі треба брати до уваги, що Україна має власне внутрішнє законодавство, що є її суверенним правом… Позиція української сторони є також легітимною, адже відповідно до українського законодавства Росія визнана як країна-агресор", - заявив він.

Церетелі також повідомив, що під час зустрічі з російською делегацію намагався донести цю позицію. "Думаю, я пояснив свою позицію: так, є право подати заявку в цю місію, але ми маємо брати до уваги існуючу реальність в Україні", - сказав він.

За його словами, місія до України на заплановані в кінці березня президентські вибори є дуже важливою. "Думаю, це буде одна з найбільших за розмірами місія ПА ОБСЄ, багато наших членів зацікавлені", - сказав він.

Наразі процес подання заявок ще триває, але вже подано близько 60 заявок. Поки заявок від російської сторони не було, додав президент ПА ОБСЄ.

Додамо, що місія ОБСЄ працюватиме в Запорізькій області під час президентських виборів.