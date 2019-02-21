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Президент ПА ОБСЄ - проти російських спостерігачів на виборах в Україні

"Думаю, я пояснив свою позицію: так, є право подати заявку в цю місію, але ми маємо брати до уваги існуючу реальність в Україні"
Направлення Росією своїх спостерігачів до місії ПА ОБСЄ з моніторингу за президентськими виборами в Україні є недоцільним з огляду на існуючі реалії.
Президент ПА ОБСЄ - проти російських спостерігачів на виборах в Україні Фото:Укрінформ

Про це заявив президент Парламентської асамблеї ОБСЄ Георгій Церетелі, повідомляє "Укрінформ".

"Я думаю, що це недоцільно робити за нинішніх умов, оскільки це може нести непередбачувані ризики, це питання безпеки і це може бути також провокативним", - заявив Церетелі, коментуючи можливість направлення Росією своїх спостерігачів в місію ПА ОБСЄ з моніторингу за президентськими виборами в Україні.

Церетелі зазначив, що питання можливої участі російських спостерігачів у складі місії ПА ОБСЄ обговорювалося на постійному комітеті ПА, "а також під час двосторонніх зустрічей з обома делегаціями".

За його словами, звичайно країни-учасниці ОБСЄ мають право подавати заявки на реєстрацію щодо участі у місії для моніторингу виборів в одній з країн, однак "у випадку України зараз інша ситуація". Президент ПА ОБСЄ вказав на те, що в Україні триває реальний конфлікт, щодня фіксуються чисельні порушення, "нещодавно було збиття БПЛА Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ".

"Це - не проста ситуація, ніхто не скаже, що це звичайна ситуація. І я думаю, що на цьому тлі треба брати до уваги, що Україна має власне внутрішнє законодавство, що є її суверенним правом… Позиція української сторони є також легітимною, адже відповідно до українського законодавства Росія визнана як країна-агресор", - заявив він.

Церетелі також повідомив, що під час зустрічі з російською делегацію намагався донести цю позицію. "Думаю, я пояснив свою позицію: так, є право подати заявку в цю місію, але ми маємо брати до уваги існуючу реальність в Україні", - сказав він.

За його словами, місія до України на заплановані в кінці березня президентські вибори є дуже важливою. "Думаю, це буде одна з найбільших за розмірами місія ПА ОБСЄ, багато наших членів зацікавлені", - сказав він.

Наразі процес подання заявок ще триває, але вже подано близько 60 заявок. Поки заявок від російської сторони не було, додав президент ПА ОБСЄ.

Додамо, що місія ОБСЄ працюватиме в Запорізькій області під час президентських виборів.

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21 02 2019 23:15
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