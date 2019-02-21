За виборами на Запоріжжі спостерігатиме місія ОБСЄ

Місія ОБСЄ працюватиме в Запорізькій області під час президентських виборів.

"У Запорізькій області буде працювати дві команди спостерігачів від місії ОБСЄ, які почнуть роботу за кілька днів до виборів. Місія здійснюватиме огляд усього виборчого процесу з точки зору його відповідності зобов’язанням ОБСЄ. Спостерігачі проаналізують законодавчу базу та її виконання, роботу органів, відповідальних за управління виборчим процесом, заходи у рамках передвиборчої агітації та вирішення можливих виборчих спорів", - повідомляє Департамент інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю ОДА.

Як повідомила керівник апарату облдержадміністрації Зінаїда Бойко, на території регіону утворено дев’ять одномандатних виборчих округів – із 74-го по 82-ий. Загалом в області є 1122 виборчих дільниці, утворених на постійній основі. В їх числі 1057 звичайних та 65 спеціальних. На сьогодні у Запорізькій області органами ведення Державного реєстру виборців зареєстровано 1 356 987 виборців, у тому числі 1,2% виборців, які не здатні самостійно пересуватися.

Безпосередньо в день голосування буде забезпечено контроль за всіма системами життєзабезпечення територій: електро-, водо-, теплопостачання, зв'язок, транспорт повинні функціонувати без збоїв. Служби, що забезпечують роботу цих систем, працюватимуть у режимі повної готовності усунути всі можливі нештатні ситуації.

Спостерігачів місії ОБСЄ запевнили, що область готова до проведення президентських виборів. Тож місія ОБСЄ готова розпочати свою роботу на території регіону.

Нагадаємо, що у Дніпрі голова ГО "Союз радянських офіцерів" Віктор Марченко, який у 2014 році над Дніпровською міською радою піднімав російський прапор і закликав президента Росії Володимира Путіна ввести війська в Україну, очолив окружну виборчу комісію.