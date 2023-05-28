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ПОЛІТИКА

Президент ПАР створив комісію для розслідування можливих постачань зброї до росії

28 травня 2023, 17:37
Президент ПАР створив комісію для розслідування можливих постачань зброї до росії
джерело nv.ua
За даними США, Південна Африка продала вантаж зброї російському кораблю в грудні минулого року.

Президент Південно-Африканської Республіки Сиріл Рамафоса вирішив створити комісію, яка візьметься за перевірку інформації про те, що з країни постачали зброю до росії.

Про це повідомляє The Guardian.

На початку травня американський посол в цій країні заявив, що російський корабель, який пришвартувався в грудні минулого року в порту військово-морської бази Саймонстаун в Західній Капській провінції, взяв на борт зброю з ПАР. Влада країни заперечує факт продажу зброї, але тепер вирішила перевірити обставини швартування судна.

"За допомогою цього розслідування уряд прагне встановити обставини, які призвели до причалювання судна і передбачуваного навантаження вантажу, а також до відплиття вантажного судна Lady R з Саймонстауна в період з 6 по 9 грудня 2022 року", – йдеться в повідомленні.

Як зазначає Reuters, звинувачення у продажу зброї росіянам викликали дипломатичний скандал між США і ПАР, а також поставили під сумнів декларований африканською країною нейтралітет в україно-російській війні.

Призначена президентом ПАР комісія повинна встановити осіб, які знали про прибуття вантажного судна і про характер вантажу. Також комісія повинна перевірити, "чи були дотримані конституційні, юридичні чи інші зобов'язання у зв'язку з прибуттям вантажного судна".

Раніше повідомлялось, що африканські лідери намагаються переконати росію та Україну припинити військові дії.

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