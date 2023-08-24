Президент ПАРЄ обіцяє непохитну підтримку Україні

Президент ПАРЄ Тіні Кокс в зверненні до Дня Незалежності України пообіцяв непохитну підтримку у відновленні національного суверенітету і територіальної цілісності Української держави.

Про це йдеться на сайті ПАРЄ.

Кокс засудив загарбницьку війну росії як кричуще порушення міжнародного права і закликав москву негайно припинити цю незаконну війну, яка вже завдала стільки шкоди громадянам України, а також миру та процвітанню в Європі.

"Громадяни України, знайте, ми з вами стільки, скільки буде потрібно", – додав Кокс.