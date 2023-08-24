Матеріали:
Теми:

Президент ПАРЄ обіцяє непохитну підтримку Україні

24 серпня 2023, 21:48
Президент ПАРЄ обіцяє непохитну підтримку Україні
тіні кокс
Президент ПАРЄ Тіні Кокс в зверненні до Дня Незалежності України пообіцяв непохитну підтримку у відновленні національного суверенітету і територіальної цілісності Української держави.

Про це йдеться на сайті ПАРЄ.

Кокс засудив загарбницьку війну росії як кричуще порушення міжнародного права і закликав москву негайно припинити цю незаконну війну, яка вже завдала стільки шкоди громадянам України, а також миру та процвітанню в Європі.

"Громадяни України, знайте, ми з вами стільки, скільки буде потрібно", – додав Кокс.

На початку літа ПАРЄ заявила, що хоче зафіксувати збитки, завдані "вагнерівцями" і "кадирівцями".
ПАРЄУкраїнапідтримкаКокс

Останні матеріали

Перемога України ближче, ніж думає Захід. Треба просто подивитися на карту та застосувати військову математику – Ян Каллберг
Технології
Перемога України ближче, ніж думає Захід. Треба просто подивитися на карту та застосувати військову математику – Ян Каллберг
Переклад iPress – 24 серпня 2023, 16:44
Смерть Прігожина віщує ще більш видовищне насильство в росії. Але єдиний шлях до миру лежить на полі бою – Енн Епплбом та Макс Бут
Політика
Смерть Прігожина віщує ще більш видовищне насильство в росії. Але єдиний шлях до миру лежить на полі бою – Енн Епплбом та Макс Бут
Переклад iPress – 24 серпня 2023, 12:39
Лещата москви довкола України. У білорусі, Грузії та Молдові кремль веде тиху війну за зміцнення своєї гегемонії – Foreign Policy
Політика
Лещата москви довкола України. У білорусі, Грузії та Молдові кремль веде тиху війну за зміцнення своєї гегемонії – Foreign Policy
Переклад iPress – 24 серпня 2023, 09:14
Повернення ворога. Війна путіна проти України та когнітивна блокада західної безпекової політики. Частина І – Brookings Institute
Політика
Повернення ворога. Війна путіна проти України та когнітивна блокада західної безпекової політики. Частина І – Brookings Institute
Переклад iPress – 23 серпня 2023, 15:37
Кремлівські
Політика
Кремлівські "трубадури" хочуть розширити своє "СВО" на весь світ. У тому числі на Японію та Південну Корею – Джулія Девіс
Переклад iPress – 23 серпня 2023, 11:54
Трансформація війни. Частина ІІ – Об'єднані цивільно-військові сенсорні мережі і зростання летальності на полі бою – Мік Раян
Технології
Трансформація війни. Частина ІІ – Об'єднані цивільно-військові сенсорні мережі і зростання летальності на полі бою – Мік Раян
Переклад iPress – 23 серпня 2023, 09:25
Занадто мало, занадто пізно. Україна платить дуже високу ціну за зволікання Заходу – Едвард Лукас
Політика
Занадто мало, занадто пізно. Україна платить дуже високу ціну за зволікання Заходу – Едвард Лукас
Переклад iPress – 22 серпня 2023, 14:49
Нерішучість Байдена. Повільне надання зброї зашкодило контрнаступу Києва і грає на руку Дональду Трампу – Wall Street Journal
Політика
Нерішучість Байдена. Повільне надання зброї зашкодило контрнаступу Києва і грає на руку Дональду Трампу – Wall Street Journal
Переклад iPress – 22 серпня 2023, 12:22
Більше публікацій

© 2023 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється