Президент ПАРЄ обіцяє непохитну підтримку Україні
24 серпня 2023, 21:48
тіні кокс
Президент ПАРЄ Тіні Кокс в зверненні до Дня Незалежності України пообіцяв непохитну підтримку у відновленні національного суверенітету і територіальної цілісності Української держави.
Про це йдеться на сайті ПАРЄ.
Кокс засудив загарбницьку війну росії як кричуще порушення міжнародного права і закликав москву негайно припинити цю незаконну війну, яка вже завдала стільки шкоди громадянам України, а також миру та процвітанню в Європі.
"Громадяни України, знайте, ми з вами стільки, скільки буде потрібно", – додав Кокс.На початку літа ПАРЄ заявила, що хоче зафіксувати збитки, завдані "вагнерівцями" і "кадирівцями".