Президент підписав закон про протидію ухиленню від сплати податків Проєкт закону №1209-1 передбачає запровадження відповідальності держави за штрафи або шкоду, заподіяну платнику податків у випадку порушення його прав

Документ містить також низку норм, які спрямовані на протидію ухиленню від оподаткування великим бізнесом. Так, вдосконалюється електронний кабінет платника податків і порядок електронного спілкування між платником податків і контролюючим органом.

Фото: president.gov.ua

Президент Володимир Зеленський підписав Закон "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення адміністрування податків, усунення технічних та логічних неузгодженостей у податковому законодавстві". Про це повідомляється на сайті Верховної Ради, повідомляє "Економічна правда". Проєкт закону №1209-1 передбачає запровадження відповідальності держави за штрафи або шкоду, заподіяну платнику податків у випадку порушення його прав. Документ містить також низку норм, які спрямовані на протидію ухиленню від оподаткування великим бізнесом. Так, вдосконалюється електронний кабінет платника податків і порядок електронного спілкування між платником податків і контролюючим органом. Також вносяться зміни до низки законодавчих актів. Законом уточнено порядок направлення вимоги про сплату недоїмки з єдиного внеску та змінено розмір санкцій за порушення вимог закону "Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування". Нагадаємо, що закон про захист прав споживачів фінансових послуг набув чинності

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