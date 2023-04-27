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ПОЛІТИКА

Президент Південної Кореї зустрівся з Ілоном Маском

27 квітня 2023, 11:13
Президент Південної Кореї зустрівся з Ілоном Маском
Фото: Hubs.ua
Юн Сук Йоль рекламував Південну Корею як ідеальну країну для Tesla.

Президент Південної Кореї Юн Сук Йоль зустрівся з генеральним директором Tesla Ілоном Маском у Вашингтоні.

Про це повідомляє Reuters.

Юн Сук Йоль рекламував Південну Корею як ідеальну країну для Tesla, щоб будувати гігафабрики, посилаючись на передових промислових роботів країни та висококваліфікованих працівників.

"Президент також сказав, що активно підтримуватиме Tesla з точки зору розташування, людських ресурсів і податків, якщо вона прийме інвестиційне рішення", - розповів старший економічний секретар президента Кореї Чой Санг-мок.

Зазначається, що Маск розглядає Південну Корею одним із головних кандидатів на гігафабрики Tesla, і незабаром збирається відвідати цю азіатську країну.

Раніше ми писали, Південна Корея та Сполучені Штати Америки підписали 23 угоди для посилення двосторонньої співпраці в передових галузях промисловості та енергетики.

Південна КореяTeslaМАСК

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