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Президент Польщі сьогодні оголосить нового прем'єра

06 листопада 2023, 12:27
Президент Польщі сьогодні оголосить нового прем'єра
Фото: з вільних джерел
Президент Польщі Анджей Дуда сьогодні ввечері оголосить своє рішення про призначення нового прем'єр-міністра після виборів минулого місяця.

Про це голова кабінету президента Польщі Марчин Масталерек написав в X (Twitter).

"Після консультацій та глибоких роздумів президент Анджей Дуда вже прийняв рішення про так званий перший крок. Рішення є остаточним, тому тим, хто поспішає звернутися до президента, радимо спокійно подивитися сьогоднішнє вечірнє звернення", - йдеться в дописі. 

Дуда заявив, що є два головних кандидати на посаду прем'єр-міністра – Матеуш Моравецький і Дональд Туск.

Нагадаємо, що парламентські вибори у Польщі відбулися в неділю, 15 жовтня. За їх результатами визначаться 460 членів Сейму (нижня палата) та 100 сенаторів (верхня палата).

 

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