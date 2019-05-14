ПОЛІТИКА НОВИНИПрезидент Петро Порошенко порадив новообраному главі держави Володимиру Зеленському йти його дорогою.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Президент порадив Зеленському "йти дорогою Порошенка"
"Просто йти дорогою президента Порошенка та й годі"
Фото: Reuters
Порошенко спочатку розповів про свої досягнення на посаді на конференції високого рівня для лідерів країн "Східного партнерства" в Брюсселі 14 травня, повідомляє прес-служба президента в Facebook.
Пізніше на питання модератора, що б він порадив Зеленському, Порошенко сказав:
"Просто йти дорогою президента Порошенка та й годі".
Також, Президент України Петро Порошенко заявляє, що зацікавлений в якнайшвидшій інавгурації новообраного українського президента Володимира Зеленського.
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