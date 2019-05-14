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Президент порадив Зеленському "йти дорогою Порошенка"

"Просто йти дорогою президента Порошенка та й годі"
Президент Петро Порошенко порадив новообраному главі держави Володимиру Зеленському йти його дорогою.
Президент порадив Зеленському "йти дорогою Порошенка" Фото: Reuters

Порошенко спочатку розповів про свої досягнення на посаді на конференції високого рівня для лідерів країн "Східного партнерства" в Брюсселі 14 травня, повідомляє прес-служба президента в Facebook.

Пізніше на питання модератора, що б він порадив Зеленському, Порошенко сказав:

"Просто йти дорогою президента Порошенка та й годі".

Також, Президент України Петро Порошенко заявляє, що зацікавлений в якнайшвидшій інавгурації новообраного українського президента Володимира Зеленського.

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14 05 2019 12:26
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