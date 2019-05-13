Порошенко каже, що теж хоче швидкої інавгурації
"М'яч перебуває на полі парламенту. Я зацікавлений у тому, щоб парламент якомога швидше визначився з датою інавгурації, і з мого боку буде лише підтримка якнайшвидшого вступу пана Зеленського на посаду", - сказав Порошенко, повідомляє "Українська правда".
Відповідаючи на запитання про можливий розпуск ВР і дострокові парламентські вибори, Порошенко зазначив, що "все має бути відповідно до конституційної та законодавчої процедури".
Він наголосив, що парламент має знайти вирішення, яке влаштувало б усіх і "забезпечило захист демократії і конституційного процесу".
Нагадаємо, що у Верховній Раді вже зареєстровано кілька проектів постанов щодо дати проведення інавгурації. Народні депутати пропонують, зокрема, призначити її на 19, 20 травня або 1 червня. При цьому Купрій виступав за призначення інавгурації на 20 травня.
Водночас Зеленський наполягає на даті 19 травня, і звернувся до ВР з вимогою призначити інавгурацію саме на цей день.
Разом з тим 19 травня є Днем пам'яті жертв політичних репресій, і тому деякі політики, історики, активісти наполягають, що це вкрай невдала дата для інавгурації новообраного глави держави.
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