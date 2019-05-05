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Запропонована Зеленським дата інавгурації припадає на траурний день, - В'ятрович

19 травня - День пам'яті жертв політичних репресій
19 травня, коли Володимир Зеленський хоче провести свою інавгурацію, припадає на траурний день.
Запропонована Зеленським дата інавгурації припадає на траурний день, - В

"Звучать пропозиції про проведення інавгурації президента 19 травня. Дата вкрай невдала - це День пам'яті жертв політичних репресій, визначений указом Президента 2007 року. Тобто це траурний день, у який проводяться жалобні заходи по всій Україні, обмежено розважальні заходи й розважальне мовлення на ТБ", - нагадав голова Інституту національної пам'яті Володимир В'ятрович.

Нагадаємо, що 4 травня Зеленський у Верховній Раді зустрічався з представниками фракцій з приводу дати інавгурації.

Зеленський хоче вступити на посаду 19 травня, але частина депутатів наполягала на 28 травня, тому що 27 число - останній термін, коли обраний президент міг би розпустити парламент.

Дату інавгурації Верховна Рада планує призначити найближчого пленарного дня, тобто 14 травня.

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05 05 2019 11:20
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