Запропонована Зеленським дата інавгурації припадає на траурний день, - В'ятрович

19 травня, коли Володимир Зеленський хоче провести свою інавгурацію, припадає на траурний день.

"Звучать пропозиції про проведення інавгурації президента 19 травня. Дата вкрай невдала - це День пам'яті жертв політичних репресій, визначений указом Президента 2007 року. Тобто це траурний день, у який проводяться жалобні заходи по всій Україні, обмежено розважальні заходи й розважальне мовлення на ТБ", - нагадав голова Інституту національної пам'яті Володимир В'ятрович.

Нагадаємо, що 4 травня Зеленський у Верховній Раді зустрічався з представниками фракцій з приводу дати інавгурації.

Зеленський хоче вступити на посаду 19 травня, але частина депутатів наполягала на 28 травня, тому що 27 число - останній термін, коли обраний президент міг би розпустити парламент.

Дату інавгурації Верховна Рада планує призначити найближчого пленарного дня, тобто 14 травня.