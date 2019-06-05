У ВР зареєстровано другий проект постанови про інавгурацію 19 травня

"Я реально з ним не знайомий і ні з ким із його штабу ні про що не говорив. Це моя особиста ініціатива"

Народний депутат Віктор Балога (позафракційний) зареєстрував у Верховній Раді проект постанови про призначення дати урочистого засідання парламенту, на якому новий президент Володимир Зеленський має скласти присягу та приступити до виконання своїх повноважень.

"Я запропонував призначити інавгурацію на 19 травня", - написав Балога на своїй сторінці в соцмережі Facebook у понеділок, повідомляє "Інтерфакс-Україна".

Депутат заявив, що це не прохання команди Зеленського. "Я реально з ним не знайомий і ні з ким із його штабу ні про що не говорив. Це моя особиста ініціатива", - написав він.

При цьому Балога пояснив, що навіть якщо Зеленський хоче вступити на посаду президента 19 травня, щоб був час на розпуск парламенту, то він цього не боїться.

"Ніхто з політиків не має боятися виборів", - зазначив він.

Нагадаємо, що Зеленський хоче, щоб Верховна Рада призначила інавгурацію на 19 травня. У парламенті пообіцяли визначитися з датою інавгурації на найближчому пленарному засіданні 14 травня.

У Верховній Раді вже є проект постанови про інавгурацію 19 травня авторства позафракційного народного депутата Сергія Міщенка.