У ВР зареєстровано другий проект постанови про інавгурацію 19 травня
"Я запропонував призначити інавгурацію на 19 травня", - написав Балога на своїй сторінці в соцмережі Facebook у понеділок, повідомляє "Інтерфакс-Україна".
Депутат заявив, що це не прохання команди Зеленського. "Я реально з ним не знайомий і ні з ким із його штабу ні про що не говорив. Це моя особиста ініціатива", - написав він.
При цьому Балога пояснив, що навіть якщо Зеленський хоче вступити на посаду президента 19 травня, щоб був час на розпуск парламенту, то він цього не боїться.
"Ніхто з політиків не має боятися виборів", - зазначив він.
Нагадаємо, що Зеленський хоче, щоб Верховна Рада призначила інавгурацію на 19 травня. У парламенті пообіцяли визначитися з датою інавгурації на найближчому пленарному засіданні 14 травня.
У Верховній Раді вже є проект постанови про інавгурацію 19 травня авторства позафракційного народного депутата Сергія Міщенка.
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