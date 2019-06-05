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У ВР зареєстровано другий проект постанови про інавгурацію 19 травня

"Я реально з ним не знайомий і ні з ким із його штабу ні про що не говорив. Це моя особиста ініціатива"
Народний депутат Віктор Балога (позафракційний) зареєстрував у Верховній Раді проект постанови про призначення дати урочистого засідання парламенту, на якому новий президент Володимир Зеленський має скласти присягу та приступити до виконання своїх повноважень.
У ВР зареєстровано другий проект постанови про інавгурацію 19 травня Фото: policy.info

"Я запропонував призначити інавгурацію на 19 травня", - написав Балога на своїй сторінці в соцмережі Facebook у понеділок, повідомляє "Інтерфакс-Україна".

Депутат заявив, що це не прохання команди Зеленського. "Я реально з ним не знайомий і ні з ким із його штабу ні про що не говорив. Це моя особиста ініціатива", - написав він.

При цьому Балога пояснив, що навіть якщо Зеленський хоче вступити на посаду президента 19 травня, щоб був час на розпуск парламенту, то він цього не боїться.

"Ніхто з політиків не має боятися виборів", - зазначив він.

Нагадаємо, що Зеленський хоче, щоб Верховна Рада призначила інавгурацію на 19 травня. У парламенті пообіцяли визначитися з датою інавгурації на найближчому пленарному засіданні 14 травня.

У Верховній Раді вже є проект постанови про інавгурацію 19 травня авторства позафракційного народного депутата Сергія Міщенка.

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06 05 2019 21:22
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