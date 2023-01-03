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Президент провів чергове засідання Ставки

03 січня 2023, 13:56
Президент провів чергове засідання Ставки
Фото: з вільних джерел
Президент Володимир Зеленський у вівторок 3 січня провів чергове засідання Ставки верховного головнокомандувача.

Про це повідомляє  Офіс президента

Повідомляється, що на засіданні було заслухано доповідь головнокомандувача Збройних сил України Валерія Залужного щодо оперативної обстановки на основних напрямках фронту.

Начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони Кирило Буданов доповів про ймовірні дії противника у найближчий період.

Учасники засідання Ставки обговорили питання забезпечення сил оборони України озброєнням та боєприпасами, їх розподілу за угрупованнями, а також питання грошового забезпечення та преміювання військовослужбовців сил оборони.

Раніше повідомлялось, що президент України Володимир Зеленський заявив, що російська федерація ймовірно планує тривалу атаку безпілотниками типу "Шахед" іранського виробництва і робить ставку на виснаження української енергетики, ППО та людей.

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