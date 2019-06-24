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Президент звільнив ще трьох глав ОДА з керівних посад

Указом №425 Зеленський звільнив Ігоря Гундича з посади голови Житомирської обласної держадміністрації
Президент Володимир Зеленський звільнив з посад голів обладміністрацій Житомирської, Рівненської, Черкаської областей.
Президент звільнив ще трьох глав ОДА з керівних посад Володимир Зеленський

Зокрема, указом №425 Зеленський звільнив Ігоря Гундича з посади голови Житомирської обласної держадміністрації у зв’язку із закінченням строку повноважень, повідомляє "Українська правда".

"Звільнити Муляренка Олексія з посади голови Рівненської обласної державної адміністрації у зв’язку із закінченням строку повноважень", - йдеться в указі №426.

Наступним указом президент з тієї ж причини звільнив з посади голови Черкаської обласної державної адміністрації Олександра Вельбівця.

Крім того Зеленський призначив тимчасових виконуючих обов'язків глав ОДА. Зокрема, Ярослава Лагуту в Житомирській області, Ігоря Тимошенка - в Рівненській області, Тараса Висоцького - в Черкаській області. 

Нагадаємо, що Президент України Володимир Зеленський призначив тимчасово виконуючих обов’язки голови Полтавської та Одеської облдержадміністрацій.

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24 06 2019 14:17
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