Зеленський призначив тимчасових голів двох областей Відповідні укази від 14 червня оприлюднено на сайті глави держави

Президент України Володимир Зеленський призначив тимчасово виконуючих обов’язки голови Полтавської та Одеської облдержадміністрацій.

Фото: ТАСС / Петро Сівков

Зокрема, указом №412/2019 виконання обов’язків голови Одеської ОДА тимчасово покладається на Світлану Шаталову, а указом №413/2019 т.в.о. голови Полтавської ОДА призначено Олега Пругла.

До призначення Шаталова обіймала посаду заступника голови Одеської ОДА

ПРУГЛО БУВ ПЕРШИМ ЗАСТУПНИКОМ, ЗАСТУПНИКОМ ГОЛОВИ ПОЛТАВСЬКОЇ ОДА Зазначимо, до призначення Шаталова обіймала посаду заступника голови Одеської ОДА, а Пругло - першого заступника, заступника голови Полтавської ОДА. Нагадаємо, що Президент Володимир Зеленський пропонує мешканцям Львівщини обрати з трьох кандидатів на посаду голови Львівської ОДА.

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