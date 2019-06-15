ПОЛІТИКА НОВИНИПрезидент України Володимир Зеленський призначив тимчасово виконуючих обов’язки голови Полтавської та Одеської облдержадміністрацій.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Зеленський призначив тимчасових голів двох областей
Відповідні укази від 14 червня оприлюднено на сайті глави держави
Фото: ТАСС / Петро Сівков
Зокрема, указом №412/2019 виконання обов’язків голови Одеської ОДА тимчасово покладається на Світлану Шаталову, а указом №413/2019 т.в.о. голови Полтавської ОДА призначено Олега Пругла.
До призначення Шаталова обіймала посаду заступника голови Одеської ОДА
ПРУГЛО БУВ ПЕРШИМ ЗАСТУПНИКОМ, ЗАСТУПНИКОМ ГОЛОВИ ПОЛТАВСЬКОЇ ОДА
Зазначимо, до призначення Шаталова обіймала посаду заступника голови Одеської ОДА, а Пругло - першого заступника, заступника голови Полтавської ОДА.
Нагадаємо, що Президент Володимир Зеленський пропонує мешканцям Львівщини обрати з трьох кандидатів на посаду голови Львівської ОДА.
Читайте новини також російською мовою.
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.КОМЕНТАРІ (0) +
Додати коментар
15 06 2019 14:52 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
- ВІДЕО Льовочкін: Фірташ симпатизує Зеленському, як і усі ми
- ВІДЕО Глава Генштабу Хомчак пояснив, чому генерал не віддав честь Зеленському на інавгурації
- ВІДЕО Тереза Мей офіційно оголосила про відставку, - ВІДЕО
- Страх політики і політика страху9/11, активізація ІДІЛ, поширення вірусу Ебола, перші постріли на Майдані - лише декілька точок у переліку подій, що супроводжувалися масовим поширенням страху
- Індекс "соціальної відповідальності", або платне виборче право. Міф чи необхідність