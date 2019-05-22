Реєстрація Вхід
RSS
ПОЛІТИКА НОВИНИ

Прийстайко став заступником Глави Адміністрації Президента України

Зеленський призначив заступником Глави АПУ екс-заступника міністра закордонних справ Вадима Пристайка
для відповідного рішення Президент видав указ №317/2019.
Прийстайко став заступником Глави Адміністрації Президента України Фото: ukrinform.com

"Призначити Пристайка Вадима Володимировича Заступником Глави Адміністрації Президента України", - йдеться в указі на сайті президента.

Пристайко народився в Одеській області 20 лютого 1970 року. Закінчив Київський політехнічний інститут та Українську академію зовнішньої торгівлі. Обіймав посаду консула України в Сіднеї (Австралія) (2000-2002), був заступником керівника місії Посольства України в США (2009-2012), послом України в Канаді (2012-2014).
 
З 2014 по 2017 рік Пристайко був заступником міністра закордонних справ Павла Клімкіна. У тому ж році зайняв посаду глави місії України при НАТО. 
 
 
 
 
Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

22 05 2019 18:32
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
СТАТТІ
Інавгураційна промова президента Зеленського. Повний текст

Інавгураційна промова президента Зеленського. Повний текст

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.