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Прийстайко став заступником Глави Адміністрації Президента України
Зеленський призначив заступником Глави АПУ екс-заступника міністра закордонних справ Вадима Пристайка
Фото: ukrinform.com
"Призначити Пристайка Вадима Володимировича Заступником Глави Адміністрації Президента України", - йдеться в указі на сайті президента.
Пристайко народився в Одеській області 20 лютого 1970 року. Закінчив Київський політехнічний інститут та Українську академію зовнішньої торгівлі. Обіймав посаду консула України в Сіднеї (Австралія) (2000-2002), був заступником керівника місії Посольства України в США (2009-2012), послом України в Канаді (2012-2014).
З 2014 по 2017 рік Пристайко був заступником міністра закордонних справ Павла Клімкіна. У тому ж році зайняв посаду глави місії України при НАТО.
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