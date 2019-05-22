Прийстайко став заступником Глави Адміністрації Президента України

для відповідного рішення Президент видав указ №317/2019.

"Призначити Пристайка Вадима Володимировича Заступником Глави Адміністрації Президента України", - йдеться в указі на сайті президента.

Пристайко народився в Одеській області 20 лютого 1970 року. Закінчив Київський політехнічний інститут та Українську академію зовнішньої торгівлі. Обіймав посаду консула України в Сіднеї (Австралія) (2000-2002), був заступником керівника місії Посольства України в США (2009-2012), послом України в Канаді (2012-2014).

З 2014 по 2017 рік Пристайко був заступником міністра закордонних справ Павла Клімкіна. У тому ж році зайняв посаду глави місії України при НАТО.