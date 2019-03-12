Президент розповів про "цікаве рішення", що дозволить вдвічі знизити тарифи на тепло

: "Уряд ухвалив програму "Гарантована ціна на газ". Ціна ще зменшилася на 7%. Працюємо над тим, щоби зниження було ще більшим".

Президент Володимир Зеленський повідомляє, що знайдено рішення, яке дозволить знизити тарифи на опалення майже вдвічі наступної зими, повідомляє "Економічна правда".

Джерело: відео в YouTube Офісу президента.

Пряма мова: "Уряд ухвалив програму "Гарантована ціна на газ". Ціна ще зменшилася на 7%. Працюємо над тим, щоби зниження було ще більшим. Потім у нас була зустріч з урядом на Банковій з приводу тарифів. Ми працюємо, щоб цієї зими було зниження, були зменшені платіжки з опалення.

Також знайшли цікаве рішення, яке дозволить наступної зими зменшити тарифи на тепло майже на половину. Це буде дійсно окрема програма. Ми готуємо цю інформацію. Готуємо етапи, що буде зроблено, які кошти будуть виділені. Це точно буде не за ваші кошти".

Що цьому передувало: 30 листопада Офіс президента оприлюднив відео, на якому президент Володимир Зеленський обговорює з прем’єром Олексієм Гончаруком, главою ОПУ Андрієм Богданом та кількома іншими чиновниками питання можливого зниження тарифу на опалення уже в грудні. Зеленський наполягав, щоб у платіжках за грудень люди вже побачили знижені тарифи.

На нараді президенту пояснили, що "Нафтогаз" знизив ціну на газ порівняно з минулим роком, таким чином для тих споживачів, які обігрівають оселі газом, ціна у платіжці знизиться.

Водночас споживачі, які отримують послугу з централізованого опалення, зниження тарифу не побачать, бо двома законами закріплено, що не можна змінювати тарифи на опалення до травня 2020 року.

Нагадаємо, що українці платитимуть за газ ринкову ціну після опалювального сезону