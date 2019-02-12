Українці платитимуть за газ ринкову ціну після опалювального сезону - уряд

Такий механізм не суперечить зобов'язанням України в межах співпраці з Міжнародним валютним фондом, вважає міністр

Ціни на газ для населення після закінчення опалювального сезону будуть повністю ринковими.

Про це повідомив міністр енергетики та захисту довкілля України Олексій Оржель під час спільного з керівництвом Нафтогазу брифінгу з питань переговорів про транзит газу, повідомляє "Громадське".

Про це повідомив міністр енергетики та захисту довкілля України ОлексійЗокрема, Оржель нагадав, що на час опалювального сезону уряд зафіксував для населення ціну на газ на рівні 6961 гривні за тисячу кубометрів (без витрат на постачання та розподіл газу, які для кожної області будуть різними).

"6961 гривня - це чітко зафіксована ф'ючерсна ціна, яка дозволить говорити про те, що основна її частина (без тарифів на транспортування та розподіл газу - ред.) буде на 7% нижчою, ніж у першому кварталі 2019 року", - повідомив Оржель.

Такий механізм не суперечить зобов'язанням України в межах співпраці з Міжнародним валютним фондом, вважає міністр. Нагадаємо, що український уряд пообіцяв запровадити для населення ринкові ціни на газ.

Водночас після закінчення опалювального сезону ціни на газ для українців будуть ринковими.

"Так, (з 1 травня 2020 року - ред.) це буде повноцінний ринок", - повідомив Оржель.

Оржель під час спільного з керівництвом Нафтогазу брифінгу з питань переговорів про транзит газу.

Нагадаємо, що ціна на газ без транзиту може збільшитися у 1,8 разу