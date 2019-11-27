Ціна на газ без транзиту може збільшитися у 1,8 разу

Ціни підскочать до 10 751 грн за тис куб. м без ПДВ і тарифів на транспортування

Ринкова ціна на газ у разі відсутності транзиту може збільшитися у 1,8 разу.

Про це йдеться у супровідних матеріалах до проєкту постанови Кабміну, яким планується ввести фіксовану страхову ціну для побутових споживачів і виробників тепла до кінця опалювального сезону, передає LB.ua.

"За інформацією НАК "Нафтогаз України", у разі відсутності транзиту з 1 січня 2020 року ціни на природний газ можуть підскочити до 10 751 грн за тис куб. м без ПДВ і тарифів на транспортування і розподіл", - сказано в аргументації Міненерго.

На грудень 2019 року ціна на газ встановлена на рівні 5861 гривня без ПДВ і тарифів на транспортування і розподіл.

Страховий випадок, який готують у Кабміні, забезпечить продаж газу за зниженою фіксованою ціною з 1 січня 2020 до 1 травня 2020 року.

Метою держрегулювання є забезпечення стабільності і доступності газу в опалювальний період в умовах потенційної відсутності транспортування газу українською газотранспортною системою.

Ця постанова набуває чинності на наступний день після її публікації і діє з 1 січня 2020 року по 30 квітня 2020 року.

Нагадаємо, що У процесі передачі української газотранспортної системи від Нафтогазу до незалежного оператора ГТС (анбандлінгу) Нафтогаз оцінив вартість активів Укртрансгазу (тобто вартість ГТС) у 3,2 мільярда гривень.