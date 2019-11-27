Нафтогаз оцінив вартість ГТС України у 3,2 млрд грн
Про це йдеться в опублікованому на сайті Укртрансгазу документі, передає "Громадське".
Загальна сума активів Укртрансгазу, окрім ГТС, включає ще й акції компанії. Її внесуть до статуту новоствореного Оператора ГТС — компанії, яка надалі здійснюватиме діяльність з транзиту газу. Цю компанію виведуть з управління Нафтогазу та підпорядкують Міністерству фінансів.
Зазначається, що вартість активів Укртрансгазу підтвердили аудитори компанії «Ернст енд Янг».
Нагадаємо, що Міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель заявив, що у разі підписання нової угоди про транзит з Газпромом, зважаючи на великі запаси газу у сховищах, ціна може стати однією з найдешевших за всю історію перемовин.
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