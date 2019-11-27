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Нафтогаз оцінив вартість ГТС України у 3,2 млрд грн

Анбандлінг Нафтогазу — це необхідна умова для того, аби Україна могла укласти новий контракт про транзит газу з Росією за європейськими правилами
У процесі передачі української газотранспортної системи від Нафтогазу до незалежного оператора ГТС (анбандлінгу) Нафтогаз оцінив вартість активів Укртрансгазу (тобто вартість ГТС) у 3,2 мільярда гривень.
Нафтогаз оцінив вартість ГТС України у 3,2 млрд грн Фото: kvedomosti.com

Про це йдеться в опублікованому на сайті Укртрансгазу документі, передає "Громадське".

Загальна сума активів Укртрансгазу, окрім ГТС, включає ще й акції компанії. Її внесуть до статуту новоствореного Оператора ГТС — компанії, яка надалі здійснюватиме діяльність з транзиту газу. Цю компанію виведуть з управління Нафтогазу та підпорядкують Міністерству фінансів.

Зазначається, що вартість активів Укртрансгазу підтвердили аудитори компанії «Ернст енд Янг».

Нагадаємо, що Міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель заявив, що у разі підписання нової угоди про транзит з Газпромом, зважаючи на великі запаси газу у сховищах, ціна може стати однією з найдешевших за всю історію перемовин.

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27 11 2019 12:20
ТЕГИ: Нафтогаз
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