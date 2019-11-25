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Оржель: якщо ми підпишемо договір з "Газпромом" - ціна буде однією з найдешевших в історії

Оржель підкреслив, що підписання нової угоди є абсолютним пріоритетом у планах Міненергетики та наголосив, що з прийняттям анбандлінгу питання подальших контрактів буде вирішуватися лише з огляду на економічну доцільність, без жодного політичного тиску
"Якщо ми підпишемо договір на транспортування з Газпромом, зважаючи на ті запаси які є в українських та європейських газосховищах , ми можемо стати свідками однієї з історично найдешевших цін на газ цієї зими", - резюмував міністр енергетики.
Оржель: якщо ми підпишемо договір з "Газпромом" - ціна буде однією з найдешевших в історії Фото: Факти

Міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель заявив, що у разі підписання нової угоди про транзит з Газпромом, зважаючи на великі запаси газу у сховищах, ціна може стати однією з найдешевших за всю історію перемовин, повідомляє "Економічна правда".

Про це він сказав на презентації планів роботи відомства.

Оржель підкреслив, що підписання нової угоди є абсолютним пріоритетом у планах Міненергетики та наголосив, що з прийняттям анбандлінгу питання подальших контрактів буде вирішуватися лише з огляду на економічну доцільність, без жодного політичного тиску.

Також Оржель зауважив на великі обсяги газу у підземних сховищах України та європейських країн, які можуть сказатися на ціні у нових домовленостях..

"Якщо ми підпишемо договір на транспортування з Газпромом, зважаючи на ті запаси які є в українських та європейських газосховищах , ми можемо стати свідками однієї з історично найдешевших цін на газ цієї зими", - резюмував міністр енергетики.

Також Оржель зазначив, що транзит газу може принести держбюджету до 3 мільярдів доларів надходжень.

Нагадаємо, що завдяки ефективній спільній роботі уряду, НКРЕКП та Оператора ГТС, впровадження європейських правил в Україні йде за узгодженим графіком, "Газпром" має всі можливості для того, щоб укласти новий довгостроковий контракт на транзит газу через Україну за цими правилами.

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25 11 2019 16:32
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