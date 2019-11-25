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Транзит газу: "Нафтогаз" відповів на пропозицію "Газпрому"

Підкреслюється, що "Нафтогаз" погоджується з варіантом укладення контракту на транзит, який запропонував віце-президент Єврокомісії М.Шевчович
"Завдяки ефективній спільній роботі уряду, НКРЕКП та Оператора ГТС, впровадження європейських правил в Україні йде за узгодженим графіком, "Газпром" має всі можливості для того, щоб укласти новий довгостроковий контракт на транзит газу через Україну за цими правилами".
Транзит газу: "Нафтогаз" відповів на пропозицію "Газпрому" Фото: ria.ru

"Нафтогаз" відповів на пропозицію "Газпрому" про продовження на рік діючого контракту або укладення нового договору - у відповіді йдеться, що сторони мають і надалі обговорювати продовження транзиту за європейськими правилами у тристоронньому форматі, повідомляє "Економічна правда".

"Завдяки ефективній спільній роботі уряду, НКРЕКП та Оператора ГТС, впровадження європейських правил в Україні йде за узгодженим графіком, "Газпром" має всі можливості для того, щоб укласти новий довгостроковий контракт на транзит газу через Україну за цими правилами".

Підкреслюється, що "Нафтогаз" погоджується з варіантом укладення контракту на транзит, який запропонував віце-президент Єврокомісії М.Шевчович.

"У нас немає жодного сумніву, що цей варіант відповідає як європейським правилам, так і легітимним інтересам української та російської сторони", - йдеться у заяві компанії.

"Якщо "Газпром" розглядає свою пропозицію як варіант на випадок надзвичайної ситуації, тобто якщо Газпром не встигне укласти довгостроковий контракт на транзит, то такий варіант все одно має відповідати українському законодавству та європейським правилам", - зазначили у "Нафтогазі".

Нагадаємо, що "Газпром" запропонував продовжити контракт на транзит газу та відмовитися від претензій

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25 11 2019 14:35
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