Президент Румунії оголосив про відставку
10 лютого 2025, 15:33
Фото: з вільних джерел
Відставка президента набуде чинності через два дні.
Президент Румунії Клаус Йоганніс заявив, що йде у відставку
Про це пише видання Digi24.ro.
"Відсторонення від посади – це марний крок, тому що через кілька місяців я піду з посади. Це необґрунтований підхід, тому що я ніколи не порушував конституцію. Це шкідливий підхід. Через деякий час парламент Румунії проголосує за моє відсторонення, і Румунія вступить у кризу. У внутрішньому плані референдум буде надзвичайно негативним. Зовні наслідки будуть тривалими і дуже негативними. Ми будемо посміховиськом світу", - сказав Йоганніс.
За його словами, він подає у відставку з посади президента, щоб позбавити Румунію від цієї кризи.
Відставка президента набуде чинності через два дні.
Парламент Румунії планував зібратися 11 лютого для обговорення запиту на відсторонення Йоганніса, поданий опозицією.