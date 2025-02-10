Президент Румунії оголосив про відставку

Відставка президента набуде чинності через два дні.

Президент Румунії Клаус Йоганніс заявив, що йде у відставку

Про це пише видання Digi24.ro.

"Відсторонення від посади – це марний крок, тому що через кілька місяців я піду з посади. Це необґрунтований підхід, тому що я ніколи не порушував конституцію. Це шкідливий підхід. Через деякий час парламент Румунії проголосує за моє відсторонення, і Румунія вступить у кризу. У внутрішньому плані референдум буде надзвичайно негативним. Зовні наслідки будуть тривалими і дуже негативними. Ми будемо посміховиськом світу", - сказав Йоганніс.

За його словами, він подає у відставку з посади президента, щоб позбавити Румунію від цієї кризи.

Відставка президента набуде чинності через два дні.

Парламент Румунії планував зібратися 11 лютого для обговорення запиту на відсторонення Йоганніса, поданий опозицією.