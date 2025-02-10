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Президент Румунії оголосив про відставку

10 лютого 2025, 15:33
Президент Румунії оголосив про відставку
Фото: з вільних джерел
Відставка президента набуде чинності через два дні.
Президент Румунії Клаус Йоганніс заявив, що йде у відставку
 
Про це пише видання Digi24.ro.
 
"Відсторонення від посади – це марний крок, тому що через кілька місяців я піду з посади. Це необґрунтований підхід, тому що я ніколи не порушував конституцію. Це шкідливий підхід. Через деякий час парламент Румунії проголосує за моє відсторонення, і Румунія вступить у кризу. У внутрішньому плані референдум буде надзвичайно негативним. Зовні наслідки будуть тривалими і дуже негативними. Ми будемо посміховиськом світу", - сказав Йоганніс.
 
За його словами, він подає у відставку з посади президента, щоб позбавити Румунію від цієї кризи.
 
Відставка президента набуде чинності через два дні.   
 
Парламент Румунії планував зібратися 11 лютого для обговорення запиту на відсторонення Йоганніса, поданий опозицією. 
Румуніявідставкавійна в Україні

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