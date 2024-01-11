Президент Румунії прагне стати наступним президентом Європейської ради – Bloomberg

Плани Шарля Мішеля достроково піти у відставку дали поштовх дискусіям про вищі посади в ЄС.

Президент Румунії Клаус Йоганніс хотів би стати наступним головою Європейської Ради після потенційної дострокової відставки Шарля Мішеля.

Про це повідомляє Bloomberg.

Йоганніс приєднується до невеликого списку потенційних претендентів - включаючи колишніх прем'єрів Італії Маріо Драгі та Люксембургу Ксав'є Беттеля. Президент Євроради головує на засіданнях 27 лідерів ЄС і представляє Союз у питаннях, пов'язаних із зовнішньою політикою.

Плани Шарля Мішеля достроково піти у відставку з посади глави Євроради, якщо його оберуть до Європарламенту, запустили ранні дискусії щодо розподілу вищих посад в ЄС - складну систему, яка враховує національну і політичну приналежність кандидатів. Зазвичай такі переговори починаються після європейських виборів.

Драгі повернувся в центр уваги на тлі участі у підготовці доповіді про європейську конкурентоспроможність для Єврокомісії, підживлюючи припущення про те, що він може претендувати на посаду в ЄС. Однак ЗМІ пишуть, що Драгі, який також був очільником Європейського центрального банку, не зацікавлений у цій посаді.

Другий президентський термін Йоганніса закінчується наприкінці року, і він не має права балотуватися знову. Його може чекати важка боротьба за посаду глави Євроради, якщо президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн отримає другий термін, оскільки вони обидва є членами правоцентристської Європейської народної партії.

Європейські вибори відбудуться з 6 по 9 червня, що додає ще одне ускладнення до термінів кадрових перестановок.

Якщо Мішель буде обраний у червні, він може піти у відставку в липні, до запланованого закінчення терміну своїх повноважень у листопаді. Якщо не буде досягнуто домовленості щодо його наступника, цю роль тимчасово може взяти на себе прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан, оскільки його країна буде головувати в ЄС на ротаційній основі протягом шести місяців.

Майбутнє головування Угорщини непокоїть лідерів ЄС і може стати сильним стимулом для компромісу після виборів, особливо з огляду на те, що Орбан блокує допомогу Україні. Він також ставить під сумнів, чи слід називати повномасштабне вторгнення росії в Україну війною, і був єдиним лідером ЄС, який зустрівся з президентом рф владіміром путіним після того, як Міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт глави кремля.

Беттель, колишній прем'єр-міністр Люксембургу і чинний міністр закордонних справ, нещодавно заявив, що наразі він не є кандидатом на посаду глави Євроради і хоче залишитися у своїй країні.

Раніше повідомлялось, що Єврорада вважає головним претендентом на пост президента колишнього прем’єр-міністра Італії Маріо Драгі, який відійшов від громадського життя у 2022 році після того, як його перебування на посаді прем’єр-міністра Італії було перервано достроковими виборами. Але минулого року він взяв на себе роль радника ЄС.