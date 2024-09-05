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ПОЛІТИКА

Президент Румунії схвалив передачу Україні системи ППО Patriot

05 вересня 2024, 16:28
Президент Румунії схвалив передачу Україні системи ППО Patriot
джерело slovoidilo
Сьогодні Йоганніс оприлюднив ініційований урядом законопроект про передачу Україні зенітно-ракетного комплексу Patriot.

Румунський президент Клаус Йоганніс у четвер, 5 вересня, промульгував закон, який передбачає передання Україні зенітно-ракетного комплексу Patriot.

Про це пише News.ro.

Сьогодні Йоганніс оприлюднив ініційований урядом законопроект про передачу Україні зенітно-ракетного комплексу Patriot. Напередодні його підтримав парламент Румунії.

Україні буде передано Patriot у конфігурації, узгодженій з американським партнером. Окрім цього уряд Румунії тепер уповноважений вжити необхідних заходів для відновлення наземного потенціалу протиповітряної оборони. Тобто тепер Румунія закупить ще один Patriot для захисту свого неба, на заміну того, який буде передано Україні.

Зенітно-ракетний комплекс Patriot - це передова система протиповітряної оборони, розроблена США для захисту від ракетних та авіаційних атак. Вона здатна вражати тактичні балістичні ракети, крилаті ракети та літаки. Patriot широко використовується як у США, так і в багатьох країнах світу.

Основні особливості системи:

  • Мультифункціональність: здатна одночасно відстежувати й знищувати кілька цілей.
  • Радар: високочутливий радар, що може виявляти загрози на великій відстані.
  • Перехоплення: здатна перехоплювати балістичні ракети на дальності до 160 км та висоті до 24 км.

Для України Patriot є важливим елементом захисту критичної інфраструктури та мирного населення від російських авіаційних та ракетних атак.

Днями коаліційний уряд Румунії схвалив законопроект, який дозволяє передати Україні одну з двох діючих систем протиракетної оборони Patriot.

РумуніяPatriotвійна в Україні

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