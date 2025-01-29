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ПОЛІТИКА

Президент Сербії натякає на дострокові вибори – Reuters

29 січня 2025, 14:40
Президент Сербії натякає на дострокові вибори – Reuters
Фото: European Western Balkans
Партія Вучича протягом десяти днів вирішить: формувати уряд більшості або ж провести дострокові парламентські вибори.

Президент Сербії Александар Вучич допустив можливість проведення дострокових виборів після того, як прем'єр-міністр країни подав у відставку у вівторок, 28 січня, на тлі антиурядових протестів.

Про це повідомляє Reuters.

Відставка прем’єра Сербії Мілоша Вучевича — ключового союзника президента, дестабілізувала уряд Вучича і спонукала опозицію закликати до формування тимчасового уряду.

У телевізійному зверненні у вівторок ввечері Вучич заявив, що його партія матиме десять днів, щоб вирішити, чи формувати уряд більшості або провести дострокові парламентські вибори.

"Нові вибори можуть відбутися у квітні. Про тимчасовий уряд не може бути й мови", - сказав він.

Ця заява знаменує різкий поворот для Вучича, чия партія легко перемогла на дострокових виборах у 2023 році, але останнім часом зазнає дедалі більшого тиску.

Протести, які почалися з невеликих зібрань у Нові-Саді, за останні тижні розрослися і поширилися на столицю Белград. 

Минуло майже три місяці відтоді, як упав козирок над входом у залізничний вокзал Нові-Саду — загинули 15 людей. Трагедія вивела на вулиці міста тисячі людей, які звинуватили владу й особисто президента Вучича в кумівстві та корупції, вимагаючи покарати винних. Рушійною силою протестів стали студенти. 

Міністр будівництва, транспорту та інфраструктури, а також міністр торгівлі вже подали у відставку через інцидент, але це не допомогло придушити протести.

"Я пішов на цей крок, щоб розрядити напруженість", - заявив Вучевич, оголошуючи про відставку.

Втім, студентів, які очолюють протести, це, схоже, не заспокоїло.

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