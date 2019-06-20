Президент скасував указ про шкільну форму Президент України Володимир Зеленський визнав указ про шкільну форму від 12 червня 1996 року таким, що втратив чинність

Про це йдеться на сайті Адміністрації президента.

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