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Президент скасував указ про шкільну форму

Президент України Володимир Зеленський визнав указ про шкільну форму від 12 червня 1996 року таким, що втратив чинність
Про це йдеться на сайті Адміністрації президента.
Президент скасував указ про шкільну форму Фото: з вільних джерел

15 червня зареєстрували петицію, в якій батьки вимагали скасувати обов'язкову шкільну форму.

Петицію створили, тому що через чинний указ президента визначати обов'язковість форми могла школа.

Нагадаємо, раніше запорізькі правоохоронці планували тимчасово заборонити цивільним носити військову форму.

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20 06 2019 17:17
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