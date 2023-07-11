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ПОЛІТИКА

Президент США Джо Байден підтримав спрощення процедури вступу України в НАТО – ЗМІ

11 липня 2023, 16:15
Президент США Джо Байден підтримав спрощення процедури вступу України в НАТО – ЗМІ
Фото: The Washington Post
Байден хоче скасувати так званий План дій щодо членства (ПДЧ) для України.

Президент Сполучених Штатів Джо Байден виступає за спрощення процедури вступу України до НАТО з метою прискорення її членства після закінчення війни з росією.

Про це повідомляє EFE.

За словами джерела агентства, Байден хоче скасувати так званий План дій щодо членства (ПДЧ) для України.

"Це означатиме, що українському уряду не доведеться брати участь у багаторічній програмі, щоб продемонструвати, що він провів військові, економічні та політичні реформи, необхідні для вступу до Альянсу", – сказано в повідомленні.

Україна прагне отримати запрошення до вступу до Альянсу на саміті, який пройде 11-12 липня. Водночас країна розуміє, що повноправним членом НАТО може стати лише після закінчення бойових дій з росією.

Нагадаємо, що президент України Володимир Зеленський жорстко звернувся до країн-членів НАТО через їхню позицію щодо нашої країни. Адже Київ отримав сигнал про те, що партнери в кулуарах обговорюють формулювання на саміті без України.

НАТОсамітБайденвійна в Україні

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