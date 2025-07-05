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Президент США підписав листи про мита для 12 країн

05 липня 2025, 14:43
Президент США підписав листи про мита для 12 країн
Фото: DW
Про які саме країни йдеться стане відомо у понеділок.

Глава Білого дому Дональд Трамп заявив, що підписав листи до 12 країн, в яких викладено рівні мит, що мають сплачувати за товари, які експортуються до США.

Пропозиції "прийняти або відхилити" будуть надіслані в понеділок,повідомляє агенція Reuters.

Проте Трамп відмовився назвати країни, про які йдеться, сказавши, що це буде оприлюднено в понеділок.

"Я підписав кілька листів, і вони будуть надіслані в понеділок. Різні суми грошей, різні суми мит", – сказав Трамп

Ще навесні Трамп оголосив про введення 10% базової ставки мита і додаткових сум для більшості країн, деякі з яких досягають 50%.

Але всі ставки, крім 10% базової, були згодом призупинені на 90 днів, щоб надати більше часу для переговорів з метою укладення угод.

Вчора він заявив, що тарифи можуть бути ще вищими — до 70%, а більшість з них набудуть чинності 1 серпня.

В адміністрації Трампа почнуть переговори з десятками країн щодо митних ставок, проте Трамп розчарувався в цьому процесі після неодноразових невдач з основними торговельними партнерами, включаючи Японію та ЄС.

Однак ЄС і США незабаром спробують вкотре погодити торговельну угоду.

 

СШАмита

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