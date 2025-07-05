ЄС і США незабаром спробують вкотре погодити торговельну угоду

Відбутись це має до 9 липня.

Представники Європейського Союзу і США протягом вихідних мають провести фінальні переговори щодо двосторонньої торгівлі перед 9 липня – днем, коли Дональд Трамп пообіцяв відновити тарифи проти ЄС.

Про це повідомляє агенція AFP.

Видання пише, що угода зі США ще не досягнута, але переговори триватимуть, "ймовірно, протягом вихідних".

"Ситуація все ще дуже нестабільна", – пишуть журналісти.

Ще один європейський дипломат сказав, що поки що не зрозуміло, як стан торговельних переговорів з ЄС оцінить президент США Дональд Трамп.

Також представник Єврокомісії додав, що незалежно від результатів торговельних переговорів дисбаланс тарифних заходів між США та ЄС збережеться.

Столиці прагнуть домогтися вилучення з-під дії тарифів США ключових секторів – таких як автомобілебудування та авіабудування, додає агенція.

Крім того, ми зазначали, що європейські порти переповнені через тарифи Трампа.