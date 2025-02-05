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Президент США підписав указ про "тиск" на Іран

05 лютого 2025, 12:53
Президент США підписав указ про
Фото: з вільного доступу
Це має перешкодити Ірану отримати власну ядерну зброю.

Американський президент Дональд Трамп підписав указ про відновлення "максимального тиску" на Іран, що має знизити доходи Ірану від експорту нафти, аби перешкодити Тегерану отримати власну ядерну зброю. 

Про це заявили у Білому домі.

В рамках зусиль щодо максимального тиску адміністрація Трампа проведе кампанію, "спрямовану на те, щоб звести експорт іранської нафти до нуля". 

Днями Трамп звинуватив екс президента Джо Байдена в нездатності суворо контролювати нафтові санкції, що дало змогу Ірану продавати нафту для фінансування ядерної програми та збройних угруповань на Близькому Сході. 

Меморандум Трампа передає міністру фінансів США право застосувати "максимальний економічний тиск" на Іран, включно із санкціями та механізмами щодо порушників уже чинних обмежень. 

Після підписання меморандуму нафтові котирування в США частково компенсували зниження, викликане торговим конфліктом між Вашингтоном і Пекіном. 

Лише вчора, 4 лютого, розвідка США виявила нові докази прискорення ядерної програми Ірану.

 

СШАядерна зброяІран

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