Розвідка США виявила нові докази прискорення ядерної програми Ірану

Розвіддані були зібрані в останні місяці роботи адміністрації Джо Байдена, а потім передані команді національної безпеки президента Дональда Трампа.

Нові розвідувальні дані про ядерну програму Ірану переконали американських чиновників у тому, що секретна команда іранських вчених вивчає швидший підхід до розробки атомної зброї. При цьому він є й більш грубий.

Про це повідомляє The New York Times.

Розвіддані були зібрані в останні місяці роботи адміністрації Джо Байдена, а потім передані команді національної безпеки президента Дональда Трампа. Видання звертає увагу - це відбувається на тлі сигналів про те, що новий президент Ірану активно шукає переговорів з адміністрацією Трампа.

Розвідка США попереджає, що іранські інженери й вчені-розробники зброї шукають короткий шлях, який дозволить їм перетворити зростаючі запаси ядерного палива на працездатну зброю за лічені місяці, а не за рік чи більше, але тільки якщо Тегеран прийме рішення змінити свій нинішній підхід.

Американські офіційні особи заявили, що продовжують вірити в те, що Іран і його верховний лідер аятола Алі Хаменеї не приймали рішення про розробку зброї.

Іран, за словами чиновників, знаходиться на порозі створення ядерної зброї. За роки, що минули відтоді, як Трамп вийшов з ядерної угоди 2015 року, країна відновила видобуток урану і тепер має достатньо палива, щоб зробити чотири або більше бомб.

Але цього недостатньо для фактичного виробництва зброї, і нові докази зосереджуються на останніх кроках, які Ірану потрібно зробити, щоб перетворити паливо на зброю.

Як стверджує видання, ці докази майже напевно стануть частиною дискусії у вівторок, 4 лютого, між Трампом і прем'єр-міністром Ізраїлю Біньяміном Нетаньяху.

Раніше повідомлялось,що Іран отримав технології від КНДР і створює ракети, здатні дістатися Європи.