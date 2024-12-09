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ПОЛІТИКА

Президент США прокоментував падіння режиму Асада

09 грудня 2024, 08:09
Президент США прокоментував падіння режиму Асада
Байден підтвердив готовність Вашингтона співпрацювати із сирійською опозицією у процесі передачі влади та сприяти стабілізації країни.

Президент США Джо Байден проведе занку зустріч із командою з національної безпеки для обговорення останніх подій у Сирії, де закінчилося 61-річне правління партії "Баас" і режим Башара Асада.

Про це повідомив  представник Ради національної безпеки Шон Саветт у мережі Х.

За інформацією CNN, Байден підтвердив готовність Вашингтона співпрацювати із сирійською опозицією у процесі передачі влади та сприяти стабілізації країни.

Байден охарактеризував повалення режиму як "фундаментальний акт справедливості", що дає можливість країні розпочати новий шлях до демократії, стабільності та процвітання. Він наголосив, що США готові посилювати підтримку своїх союзників у регіоні — Ізраїлю, Йорданії, Іраку та Лівану — для протидії потенційним загрозам, що можуть виникнути через ситуацію в Сирії.

За словами президента Джо Байдена, США та їхнім союзникам вдалося змінити баланс сил на Близькому Сході.

Байден підрахував, що дії США та їхніх союзників послабили традиційних прихильників Сирії – росію, Іран та терористичну організацію "Хезболла" – настільки, що вони більше не могли утримувати Башара Асада при владі в Сирії.

"Наш підхід змінив баланс сил на Близькому Сході", – заявив сьогодні Байден на прес-конференції, яку він провів у Білому домі.

8 грудня, сирійські повстанці після взяття під контроль важливого міста Хомс продовжили рух до столиці і почали входити у Дамаск.

Президент Башар аль-Асад на борту літака вилетів з Дамаска в невідомому напрямку.

СиріяБашар АсадДжо Байден

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