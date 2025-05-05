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Президент США вкотре відклав заборону TikTok

05 травня 2025, 16:08
Президент США вкотре відклав заборону TikTok
Фото: з вільних джерел
Трамп вже двічі розпоряджався відтермінувати блокування роботи додатка.

Американський президент Дональд Трамп заявив, що продовжить термін, встановлений для китайської компанії ByteDance на продаж американських активів TikTok до 19 червня, якщо до того часу угода не буде досягнута. 

Про це Трамп сказав у інтерв’ю NBC News

Трампа спитали, чи продовжив би він термін на продаж американських активів TikTok, якщо угода не буде досягнута, на що він сказав, що "хотів би, щоб це було зроблено".

Президент США додав, що у нього є "слабкість" до цього додатка, оскільки він допоміг йому завоювати молодих виборців на президентських виборах 2024 року.

"TikTok – це дуже цікаво, але його буде захищено. Але якщо буде потрібно продовжити термін дії, я готовий це зробити, хоча, можливо, це не буде потрібно", – оголосив президент США. 

Трамп подовжив строк для китайської компанії ByteDance, щоб та позбулася американських активів додатка TikTok, яким користуються 170 млн американців, а інакше його буде заблоковано. 

Трамп вже двічі розпоряджався відтермінувати блокування роботи додатка, яке спочатку мало набути чинності у січні.

Згідно з планом, американські операції TikTok будуть виділені в нову компанію, що базуватиметься у США і буде переважно у власності та під контролем американських інвесторів. 

Робота над можливою угодою триває до дедлайну 19 червня, але Білий дім і Китай мають спочатку владнати тарифну суперечку.

Раніше TikTok оштрафували на €530 млн за передачу даних до Китаю.

 

СШАTikTok

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