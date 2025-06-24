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ПОЛІТИКА

Президент США звинуватив Ізраїль у зриві домовленостей з Іраном

24 червня 2025, 16:00
Президент США звинуватив Ізраїль у зриві домовленостей з Іраном
Під час спілкування з журналістами він прокоментував останні події на Близькому Сході, заявивши, що сторони втрачають контроль над ситуацією.

Президент США Дональд Трамп виступив із різкою заявою щодо порушення вогню між Ізраїлем та Іраном, сказавши, "вони не знають, що, чорт забирай, роблять".

Про це заявив Трамп, якого цитує Sky News.

Під час спілкування з журналістами він прокоментував останні події на Близькому Сході, заявивши, що сторони втрачають контроль над ситуацією.

"У нас фактично є дві країни, які так довго і так запекло воюють, що вони не знають, що, чорт забирай, роблять", - сказав Трамп.

Він наголосив, що невдоволений діями Ізраїлю, який, за його словами, порушив режим тиші вже після досягнення домовленості.

"Як тільки ми уклали угоду, вони вийшли і скинули купу бомб. Такого я ніколи раніше не бачив. Найбільший вантаж, який ми коли-небудь бачили. Я незадоволений Ізраїлем", - заявив американський президент.

Трамп також висловився про необхідність втручання.

"Нам потрібно, щоб Ізраїль заспокоївся, бо вони вирушили на місію сьогодні вранці. Я маю змусити Ізраїль заспокоїтися", - сказав він.

Президент США заявив, що має намір негайно втрутитися в ситуацію.

"Як тільки я відійду від вас, я подивлюся, чи зможу я це зупинити", - сказав він журналістам.

Коментуючи інформацію про порушення перемир’я з обох боків, Трамп зазначив, що "не впевнений, що вони зробили це навмисно. Вони не змогли приборкати людей".

24 червня Трамп заявив про набуття чинності режиму припинення вогню, але пізніше Ізраїль заявив про пуск ракет з боку Ірану.

ІзраїльІранДональд Трамп

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