Президент Туреччини Ердоган скасував передвиборчі мітинги через стан здоров'я

Йому стало погано під час інтерв'ю у прямому ефірі.

Президент Туреччини Таїп Ердоган скасував заплановані на середу та четвер передвиборчі мітинги за станом здоров'я за кілька тижнів до президентських та парламентських виборів, запланованих на 14 травня.

Про це повідомляє Reuters.

"Сьогодні я відпочиватиму вдома за порадою моїх лікарів", – йдеться на сторінці Ердогана у Twitter.

Пізніше заступник голови "Партії справедливості та розвитку" (ПСР) Еркан Кандемір сказав, що Ердоган візьме участь у церемонії на атомній електростанції Аккую у південній провінції Мерсін по відеозв'язку у четвер.

"Також у майбутньому плануємо провести наше ралі в Мерсіні", - написав він у Twitter.

Пізно ввечері у вівторок Ердоган зупинив інтерв'ю у прямому ефірі, сказавши, що почувається погано через розлад шлунка. За неофіційними даними, його госпіталізували.

Деякі ЗМІ повідомляли, що у Ердоган стався інфаркт, проте Центр боротьби з дезінформацією адміністрації президента Туреччини ввечері 26 квітня спростував цю інформацію.

Майбутні вибори є значним стресом для Ердогана, у якого після 20 років при владі з'явився ризик програти на тлі зниження підтримки у суспільстві, зокрема через кризу вартості житла. Минулого тижня Ердоган пообіцяв співгромадянам безкоштовний газ, проте лише на один місяць – до оголошення результатів виборів.