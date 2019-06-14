Президент Туркменістану показав військовим, як стріляти по мішенях на велосипеді
Відзначають, що Бердимухамедов вирішив провести раптову перевірку військ національної армії і після півночі віддав наказ оперативно привести окремі підрозділи в стан бойової готовності. Крім військових частин, по тривозі в навчальний центр були спрямовані бойові літаки і вертольоти, повідомляє видання "Туркменістан: золотий вік".
Подивившись на військові навчання, Бердимухамедов вирішив сам продемонструвати свої навички, сів на велосипед і почав стріляти по мішенях.
"Проїжджаючи на велосипеді, голова держави почав виконувати повороти на рівні встановлених тут мішеней. У цей момент президент країни відкрив вогонь по мішенях. Чітко цілячи по мішенях, туркменський лідер ще раз продемонстрував свою фізичну підготовку та майстерність, подавши для військовослужбовців, особливо молоді, приклад", - пише видання.
Нагадаємо, раніше Бердимухамедов на навчаннях показав силовикам, як правильно поводитися з вогнепальною і холодною метальною зброєю.
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