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Президент Туркменістану показав військовим, як стріляти по мішенях на велосипеді

"Чітко цілячи по мішенях, туркменський лідер ще раз продемонстрував свою фізичну підготовку та майстерність, подавши для військовослужбовців, особливо молоді, приклад"
Президент Туркменістану Гурбангули Бердимухамедов відвідав військові навчання, під час яких продемонстрував свої навички стрільби.
Президент Туркменістану показав військовим, як стріляти по мішенях на велосипеді Фото: http://turkmenistan.gov.tm

Відзначають, що Бердимухамедов вирішив провести раптову перевірку військ національної армії і після півночі віддав наказ оперативно привести окремі підрозділи в стан бойової готовності. Крім військових частин, по тривозі в навчальний центр були спрямовані бойові літаки і вертольоти, повідомляє видання "Туркменістан: золотий вік".

Подивившись на військові навчання, Бердимухамедов вирішив сам продемонструвати свої навички, сів на велосипед і почав стріляти по мішенях.

"Проїжджаючи на велосипеді, голова держави почав виконувати повороти на рівні встановлених тут мішеней. У цей момент президент країни відкрив вогонь по мішенях. Чітко цілячи по мішенях, туркменський лідер ще раз продемонстрував свою фізичну підготовку та майстерність, подавши для військовослужбовців, особливо молоді, приклад", - пише видання.

Нагадаємо, раніше Бердимухамедов на навчаннях показав силовикам, як правильно поводитися з вогнепальною і холодною метальною зброєю.

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14 06 2019 20:58
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