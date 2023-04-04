Президент України привітав Фінляндію зі вступом у НАТО
04 квітня 2023, 19:10
Володимир Зеленський
Київ розраховує, що Вільнюський саміт НАТО наблизить і Україну до євроатлантичної мети.
Володимир Зеленський привітав Фінляндії зі вступом у НАТО. Президент України зазначив, що Альянс став єдиною ефективною гарантією безпеки в регіоні.
Про це Зеленський написав у соцмережах.
"Вітаю Фінляндію і президента Саулі Нііністьо зі вступом до НАТО у 74-ту річницю його заснування. В умовах російської агресії Альянс став єдиною ефективною гарантією безпеки в регіоні", - зазначив він.
Фінляндія стала 31-м членом НАТО після того, як передала ратифікаційні грамоти до Вашингтона, де розташований депозитарій Альянсу. Цим кроком завершилася офіційна процедура вступу.