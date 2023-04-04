Президент України привітав Фінляндію зі вступом у НАТО

Київ розраховує, що Вільнюський саміт НАТО наблизить і Україну до євроатлантичної мети.

Володимир Зеленський привітав Фінляндії зі вступом у НАТО. Президент України зазначив, що Альянс став єдиною ефективною гарантією безпеки в регіоні.



Про це Зеленський написав у соцмережах.

"Вітаю Фінляндію і президента Саулі Нііністьо зі вступом до НАТО у 74-ту річницю його заснування. В умовах російської агресії Альянс став єдиною ефективною гарантією безпеки в регіоні", - зазначив він.